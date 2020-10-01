Safiye Mahmut Özustaoğlu Cami yarın açılıyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, yarın açılışı yapılacak SafiyeMahmut Özustaoğlu Camii’nde incelemelerde bulundu.

Mülkiyeti Talas Belediyesi’ne ait arsa üzerine SafiyeMahmut Özustaoğlu’nun çocukları tarafından yaptırılan camiin yarın ibadete açılacağını ifade eden Başkan Yalçın, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’na anlamlı bir katkı sunmuş olacaklarını ifade etti.

İlçe Müftüsü Bünyamin Turgut ile birlikte camiin içinde ve çevresinde devam eden son çalışmaları yerinde gören Başkan Yalçın, camiin yapımını gerçekleştiren hayırseverlere de teşekkür etti.

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