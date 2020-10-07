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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor

DHA

25 yıllık şoför Fatma, şimdi de belediye otobüsü kullanıyor


Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA) KIRŞEHİR'de, 25 yıldır taksi ve minibüs şoförlüğü yapan, 1 çocuk annesi Fatma Işık (51), belediye otobüsü şoförlüğüne başladı. Kentin 2 kadın belediye otobüsü şoföründen biri olan Işık, "Şehirde kadın şoför olması büyük gurur" dedi.
Kırşehir'de yaşayan Fatma Işık, uzun yıllar taksi ve minibüs şoförlüğü yaptıktan sonra belediyenin toplu taşıma otobüslerine şoför alımı yaptığını duyunca başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen Işık, 5 ay önce belediye otobüsü kullanmaya başladı. Kentin 2 kadın otobüs şoföründen biri olan Işık, görenlerin de dikkatini çekiyor. Her gün yüzlerce kişiyi taşıyan Işık, ev ekonomisine de katkı sağlıyor.
Evli ve 1 çocuk annesi Işık, şoförlüğü çok sevdiğini belirterek, "Yaklaşık 5 ay önce otobüs şoförlüğüne başladım. Onun dışında 25 yıldır şoförüm. Taksi ve minibüs tarzı araçlar kullandım. Şoförlüğü çok seviyorum. 'Kadının yapabileceği en güzel meslek öğretmenlik' derler. Bana göre öğretmenlikten sonra en güzel meslek şoförlük gelir. Bu işi yaptığım için memnunum. Eşim de en büyük destekçim" dedi.
Kendisini görenlerin şaşırdığını söyleyen Fatma Işık, "Vatandaşlar ilk başlarda şaşırdılar. Daha sonra çok mutlu oluyorlar. Şehirde kadın şoför olması büyük bir gurur. Herkes çok mutlu oluyor. Özellikle genç kızlarımız seviniyorlar" diye konuştu.    DHA-Genel Türkiye-Kayseri Abdurrahman DULKADİR
2020-10-07 11:48:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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