HK Kayserispor'da DG Sivasspor maçı hazırlıkları sürdü

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Milli takımdaki oyuncularından yoksun şekilde çalışmalarına teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde devam eden futbolcular, kondisyon, şut, savunma ve hücum çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2020-10-12 18:25:00



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