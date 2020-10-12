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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

HK Kayserispor'da DG Sivasspor maçı hazırlıkları sürdü

DHA

HK Kayserispor'da DG Sivasspor maçı hazırlıkları sürdü


İlyas KAPLAN / KAYSERİ (DHA) Süper Lig'in 5'inci haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak olan Hes Kablo Kayserispor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Milli takımdaki oyuncularından yoksun şekilde çalışmalarına teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde devam eden futbolcular, kondisyon, şut, savunma ve hücum çalışması yaptı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2020-10-12 18:25:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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