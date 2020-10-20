Şahin, "Amacımız teknik tarım ile katma değeri yüksek ürünler üretmek"

Felahiye ilçesinde 8 yıl önce sertifikalı fidan desteği alarak 1.100 dekar alanda Ferragnes ve Ferraduel çeşitleri ile kurulan kapama badem bahçesini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Amacımız üreticilerimizi geleneksel tarımdan teknik tarıma geçişini sağlayarak katma değeri yüksek ürünleri üretmek" dedi.

Felahiye'deki hasada İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürü Mehmet Demirbaş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nusret Recep Gümüş ve teknik personel katıldı.

Bahçe sahibi Dr. Şeref Güven ile meyve bahçesi yetiştiriciliği ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin " Ceviz ve bademin anavatanı normalde bizim ülkemiz ama maalesef yeterli üretimi gerçekleştiremiyoruz. Badem yetiştiriciliğinin ilimiz için alternatif bir gelir kaynağı olarak diğer üreticilerimize örnek olacağını ümit ediyoruz. Aynı zamanda çiftçilerimize bu bölgede alternatif ürünlerde sunarak onların gelir kaynaklarını artırmalarını diliyoruz. Badem ve ceviz alternatif ürün olarak burada önem kazanıyor. Amacımız üreticilerimizi geleneksel tarımdan teknik tarıma geçişini sağlayarak katma değeri yüksek ürünleri üretmek. Bunları inşallah yaygınlaştıracağız." diyerek bereketli bir hasat döneminin olması temennisinde bulundu.

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