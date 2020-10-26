Kayserispor’dan OSB’ye ziyaret

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Hes Kablo Kayserispor Kulübü yöneticileri, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı makamında ziyaret ettiler.

Hes Kablo Kayserispor Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Onur Gözbaşı ve İsa Gün ile Yönetim Kurlu Üyesi Soner Topsakal, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret ederek bilgi alışverişine bulundular. Yapılan ziyaretin ardından OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’a desteklerinden dolayı plaket takdim edildi.

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