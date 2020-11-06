Bellona Kayseri'nin en skorer isimleri

Bellona Kayseri Basketbol’da geride kalan 8 haftada Harris ile Melis takımın en skorer ismi oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol 8 maçta 593 sayı kaydederken potasında 657 sayı gördü. Sarı Kırmızılı takımda 8 hafta sonunda Melis Gülcan, Tyasha Harris, Sevgi Tonguç ve Zeynep Öykü Kalbisağde bütün maçlarda forma giyen isimler oldular. Bellona Kayseri takımında en skorer isimler Tyasha Harris ile Melis Gülcan oldu. İşte maç sayıları ve sayıları:
Tyasha Harris 8 maç 169 sayı
Melis Gülcan 8 maç 142 sayı
Zeynep Öykü Kalbisağde 8 maç 26 sayı
Sevgi Tonguç 8 maç 18 sayı
Ayşegül Günay Aladağ 7 maç 52 sayı
Esra Ural Topuz 7 maç 62 sayı
Mikiah Cheryl Harrıgan 6 maç 85 sayı
Kylee Shook 3 maç 23 sayı
Gülse Uğur 5 maç 2 sayı
Jacki Gemelos 3 maç 14 sayı
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.