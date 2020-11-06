Bellona Kayseri'nin en skorer isimleri

Bellona Kayseri Basketbol’da geride kalan 8 haftada Harris ile Melis takımın en skorer ismi oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Liginde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol 8 maçta 593 sayı kaydederken potasında 657 sayı gördü. Sarı Kırmızılı takımda 8 hafta sonunda Melis Gülcan, Tyasha Harris, Sevgi Tonguç ve Zeynep Öykü Kalbisağde bütün maçlarda forma giyen isimler oldular. Bellona Kayseri takımında en skorer isimler Tyasha Harris ile Melis Gülcan oldu. İşte maç sayıları ve sayıları:

Tyasha Harris 8 maç 169 sayı

Melis Gülcan 8 maç 142 sayı

Zeynep Öykü Kalbisağde 8 maç 26 sayı

Sevgi Tonguç 8 maç 18 sayı

Ayşegül Günay Aladağ 7 maç 52 sayı

Esra Ural Topuz 7 maç 62 sayı

Mikiah Cheryl Harrıgan 6 maç 85 sayı

Kylee Shook 3 maç 23 sayı

Gülse Uğur 5 maç 2 sayı

Jacki Gemelos 3 maç 14 sayı

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