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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri’de korona virüs denetimleri sürüyor

İHA

Kayseri’de korona virüs denetimleri sürüyor

Kayseri’de korona virüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.
Kayseri’de koronavirüs ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgede bulunan kamuya açık alanlarda, parklarda, pazarlarda, toplu taşıma alanlarında ve vatandaşın yoğun olduğu cadde ve sokaklarda sigara içme yasağı getirildi. Polis ekipleri de, umuma açık yerlerde sigara, maske ve sosyal mesafe konusunda denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.
Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan denetimlerde de, Kayserili vatandaşların kısıtlamalara uyduğu ve maske taktıkları görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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