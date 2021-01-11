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ERÜ Rektörü Çalış: "İnşallah Nisan ayında Faz-3'e geçip acil kullanım olur"

İHA

ERÜ Rektörü Çalış: "İnşallah Nisan ayında Faz-3'e geçip acil kullanım olur"

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "İnşallah Nisan ayında Faz3'e geçip hem geniş aşılamayla, hem Faz3'ün hem de acil kullanım olur. Hocalarımız gece gündüz çalışıyorlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz, şu anda hiçbir sorun yok" dedi.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Tüm basın mensuplarımızın ‘10 Ocak çalışan Gazeteciler Günü’nü’ kutluyorum. Gerçekten ulvi bir meslek icra ediyorsunuz. Zor şartlarda cefakârca ve vefakârca çalışmaktasınız. Göreve geldiğimiz ilk günden beri şehrimizin dinamikleri ile çalışmalar yürüteceğimiz söyledik. En önemli dinamiklerinden birisi de basın mensuplarımızdır. Çok iyi işbirliği içerisinde çalışmalarımız yürütmekteyiz. İnşallah bundan sonrada bu işbirliğimiz devam edecek. Üniversitemiz ile ilgili her türlü gelişmeyi kamuoyuna hızlı bir şekilde duyurduğunuz için bizler sizlere teşekkür ediyoruz. Üniversitemizin çıtasını hep yükselteceğiz dedik ve yükletiyoruz. Çıtamızı yükseltmeye de devam edeceğiz. Kamuoyu ile bizler arasında aracı olan da sizlersiniz. Gerçekten sizlere teşekkür ediyoruz. Birçok alanda Gazeteciler Cemiyeti ile işbirliği yapıyoruz. Basın müzesi protokolü ve Süleyman Çetinsaya medya ödülleri de bunlardan birisi. Gerçekten müthiş bir işbirliği içerisindeyiz. Bu işbirliğimiz her zaman devam edecek. Üniversitemiz Kayserimizin incisi. Hem ülkemizi, hem de Kayserimizi gururlandırıyor. İnşallah bu gurur her zaman devam edecek” dedi.
Basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Rektör Çalış, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) tarafından Covid19’a karşı geliştirilen aşı adayı çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Rektör Çalış, şunları kaydetti:
“Milli aşımızda en kısa sürede Faz2’ye geçmeyi düşünüyoruz. Hocalarımız aralıksız çalışmalarına devam ediyorlar. Biz her şeyin prosedüre uygun olmasını, güvenli ve kaliteli olmasını istiyoruz. Bu yüzden de çok dikkatli çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şuan da 200 gönüllü üzerinde Faz2 çalışmalarına geçeceğiz. 400’ün üzerinde gönüllümüz bekliyor. Aşının insana uygulanabilmesi için daha öncede yapıldığı gibi güvenlik testleri ve Koçak Farma’daki dolum işlemleri devam ediyor. Her şey prosedüre uygun olsun diye tam tarih vermek istemiyoruz. Ama biz milli aşımızın bir an önce olması için acele de ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Şuan hiçbir sorun olmadığını belirtmek isterim. Bizim arkadaşlarımızda çok dikkatli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. İnanın tatil günlerinde bile hocalarımız çalışmalarını sürdürüyor. Faz2 hazırlık çalışmalarına başlandı diyebiliriz. Sadece aşılamaya başlamadık. En kısa sürede de inşallah dozlama kısmına geçmiş oluruz.”

"Nisan ayında Faz3'e geçip acil kullanım olur"
Her şeyin yolunda gittiği takdirde Nisan ayında milli aşının acil kullanımı olacağını ümit ettiklerini söyleyen Prof. Dr. Çalış, "Diğer merkezlerimizin yaptığı 4 tane aşı Faz1'e geçecek biliyorsunuz. Şubat'ta bile başlasak en fazla 2 ay içerisinde Faz2 biter. Faz3 dediğimiz şey aslında geniş bir aşılamadır. Hızlı kullanıma alıp geniş bir aşılamayla birlikte milli aşımız da devreye girebilir Nisan ayında. Biz de öyle ümit ediyoruz, inşallah Nisan ayında Faz3'e geçip hem geniş aşılamayla, hem Faz3'ün hem de acil kullanım olur. Hocalarımız gece gündüz çalışıyorlar. Biz elimizden geleni yapıyoruz, şuanda hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

"Diğer ülkeler bizden alsın"
Kaliteli aşı geliştirmek için dikkatli ve titiz davrandıklarının altını çizen Rektör Çalış, "Ülkemizin aşısı olsun. Diğer merkezlerimiz de en az bizim kadar kaliteli. Bizim neden 1 tane aşımız oluyor ki? 45 tane aşımız olsun. Biz elimizden geleni yapıyoruz, en önde olan biziz. İnşallah diğerleri de Faz1'e geçecektir. 45 tane aşımız olsun, sadece ülkemize değil biz bunu diğer ülkelere de biz gönderelim. Neden Amerika'dan, Almanya'dan, Çin'den biz alıyoruz? Diğer ülkeler bizden alsın. O yüzden de çok kaliteli bir aşımızın olması lazım. Bu konuda çok titiziz ve dikkatli davranıyoruz" şeklinde konuştu.
Gazetecilerin aşı kullanımına karşı çıkanları hatırlatması üzerine Prof. Dr. Çalış, "Aşı karşıtlığı çok kötü bir şey. Böyle bir şey olsa grip aşısına çip takmaz mı adam? Çocuklara bir sürü aşı yapılıyor, bunlara çip takılmaz mı? Böyle saçma bir düşünce, paranoya olabilir mi? Asla kabul edilemez bir şey" şeklinde cevap verdi.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise konuşmasında Rektör Çalış’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, “Erciyes Üniversitemiz ile Gazeteciler Cemiyeti olarak hep yakın ilişki içerisinde olduk” diye konuştu. Rektör Çalış’ın Gazeteciler Cemiyeti ziyaretine İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın ve Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Vahit İlhan ve Doç. Dr. Fikret Yazıcı da eşlik etti.

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