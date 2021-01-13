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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes'e bir ödülde Avrupa Komisyonu'ndan

İHA

Erciyes'e bir ödülde Avrupa Komisyonu'ndan

Türkiye’nin ve dünyanın gözde kayak merkezlerinden birisi olan Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi, alternatif turizm imkânları ile Avrupa Komisyonu Seçkin Destinasyonlar Ağı’nda yer almaya hak kazandı. Büyükşehir belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzalı ödül belgesi de takdim edildi.
Avrupa Komisyonu 2007 yılından bu yana düzenlenen bir yarışma ile sürdürülebilir turizm anlayışını benimseyen ve gelişim gösterme potansiyeli yüksek destinasyonları belirleyerek European Destinations of ExcellenceEDEN (Avrupalı Seçkin Destinasyonlar) ağına dâhil ediliyor.
Kayseri Erciyes A.Ş. son yıllarda uluslararası standartlarda bir kış sporları ve turizm merkezi haline gelen Erciyes Turizm Merkezi’ni de bu ağa dâhil etmek için geçtiğimiz yıl müracaatta bulundu. Erciyes’in özel konumu ve güçlü altyapısıyla kışın kayak ve snowboard gibi kar sporlarına, yazın da doğa ve spor turizmine yönelik bisiklet, atletizm, güreş, maraton, voleybol, futbol yüksek irtifa antrenman kampı gibi pek çok spor aktivitesine imkân sunması önemli bir avantaj oluşturuyor.
Ayrıca Erciyes zirve tırmanışı, yürüyüş, çadır/karavan kampı, atv safari, atlı gezinti gibi çeşitli dağ ve tabiat sporları ile insanların fizik ve ruh sağlığına katkı sağlayacak faaliyetlerin yürütüldüğü ideal bir destinasyon olarak öne çıktı. Bütün bu özelliklerin yanı sıra Erciyes’te oluşturulan profesyonel yönetim felsefesi ve bu imkânların sürdürülebilirliğinin ve verimliliğinin sağlanarak dünya insanlığının istifadesine sunulması da Komisyon tarafından dikkat edilen hususlardan biri olarak tanımlandı.
Erciyes Dağı sahip olduğu bu özellikleri ile Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen ve ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar yarışmasında Türkiye’den başvuran 30 destinasyon içinden ilk 5 destinasyon arasında yer alarak finale kalmayı başardı. Her yıl Avrupa Komisyonu tarafından farklı bir tema ile düzenlenen yarışma 2019 yılında "Sağlık ve Esenlik Turizmi" temasıyla gerçekleşti. Böylece Kayseri ve Erciyes alternatif turizm seçenekleri ile Avrupalı en seçkin destinasyonlar arasına girerek Avrupa’da adından bahsettirdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na yapılan 30 başvuru arasından Kayseri ile birlikte finale kalan Afyonkarahisar, Ankara, İzmir ve Balıkesir de artık Avrupa Komisyonu’nun Seçkin Destinasyonlar Ağı’nda yer alacak. Komisyon tarafından seçilen ve EDEN ağına dâhil olan destinasyonlar için Avrupa’da çok kapsamlı tanıtım faaliyetleri gerçekleştiriliyor.
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı tarafından "İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması" kapsamında düzenlenen toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın EDEN projesindeki başarısından dolayı Erciyes’e verilen ödülü, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen tarafından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a, Final Sertifikası ise İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun tarafından Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı’ya takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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