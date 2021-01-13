Kız kardeşlerini ekmek bıçağıyla bıçakladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi, tartıştığı kız kardeşlerini bıçakladı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda Suriyeli M.M., tartıştığı kardeşleri N.M. ve F.N.M.'yi ekmek bıçağıyla yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şüpheli M.M.'yi gözaltına alırken, sağlık ekipleri de karnından bıçaklanan N.M.'yi ve kolundan bıçaklanan F.N.M.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis, olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.