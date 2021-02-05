Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu Tomarzalı çocuklara oyuncak dağıttı

Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu, Tomarzalı yüzlerce çocuğa oyuncak hediye etti.

Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu yöneticileri ve gönüllülerinden oluşan 6 kişilik heyet, Tomarza ilçesine geldi. Platformun yöneticileri başta ilçe merkezi olmak üzere, Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu ve Emiruşağı gibi birçok mahallede ikamet eden çocuklara yüzlerce oyuncak hediye etti.

Büyüdüm Çocuk Oldum Platformu tarafından oyuncak dağıtımı ile ilgili yapılan açıklamada ise, “Çocuklar o kadar masum varlıklar ki, bize küçük şeylerle mutlu olmamız gerektiğini öğretirler. Hayatın anlardan ibaret olduğunu, o anları yakalamamız gerektiğini hatırlatırlar. Tomarzalı minik kardeşlerimize oyuncak verdik. Bakışlarındaki parıltı ile yolumuzu aydınlattık. Küçük bir oyuncak bizim için ne kadar basit diye düşünürken, onlar için mutluluğun tanımı olduğunu bizlere bir kez daha hatırlattılar” ifadelerine yer verildi.

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