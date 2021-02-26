Erciyes'te kayak yaparken düşüp yaralanan Ukraynalı turist, tedavi edildi



Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak yaparken düşerek kaburga kemiği kırılan Ukraynalı bilişim uzmanı Kostantin Bevziuk (21), hastanede tedavi edildi.

Ukrayna'da çalıştığı firmanın düzenlediği gezi kapsamında geçen cumartesi günü Erciyes'e gelen bilişim uzmanı Kostantin Bevziuk, kayak yaptığı sırada düşerek yaralandı. Yaralı turist, Kayseri Şehir Hastanesi´ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Ukraynalı turistin çekilen röntgeni sonrası kaburgalarının kırıldığı, kırılan kaburganın ise akciğerine zarar verdiği belirlendi. Kostantin, 6 gün süren tedaviyle sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Tedavi hizmetinden son derece memnun olduğunu söyleyen Kostantin, "Erciyes Kayak Merkezinde talihsiz bir kaza yaşadım ve kaburgalarım kırıldı. Akciğerim söndü. Çok acı çektim. Türkçe bilmediğim için sıkıntımı anlatmakta zorlanacağım düşüncesi ile endişe içinde oldum. Ülkemdeki hastanelere göre burası çok daha iyi ve güvenli. Bizim ülkemizde böyle bir devlet hastanesi yok. Türk doktorlarına teşekkür ederim" dedi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ahmet Oral ise, "Hastamız Erciyes Kayak Merkezinde kayak yaptığı sırada kayaya çarparak düşmüş. Hastaneye getirilen hastamızın 9-10'ncu kaburga kemiklerinde kırık tespit edildi. Akciğerde kanama ve hava kaçağı vardı. Hastamıza acil serviste göğüs tüpü takıldı ve servisimize yatışı sağlandı. Tedaviyle de sağlığına kavuştu" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-02-26 10:39:14



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