İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu ilk ders zilini çaldı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldı.

2 Mart Salı günü itibariyle tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanması dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Bünyan ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulun da İlk ders zilini çalan İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu öğrencilerle İstiklal Marşı’nı birlikte okudu. Öğrencilerin sınıflarına giren İl Müdürü Çandıroğlu öğrencilerle yüz yüze eğitimin başlaması konusunda sohbet etti. Ziyarette okula adı verilen Cennet Yiğit’in annesi Huriye Yiğit ve babası Yahya Kemal Yiğit hazır bulundular.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Bünyan İlçesin de sırasıyla Şehit P.Teğ.Bekir Öztürk ÇPL Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri , Sümer İlkokulun da 1. sınıf öğrencilerinin derslerine gidererek öğrenciler ve öğretmenlerle süreci değerlendirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, okul ziyaretlerinde alınan tedbirler konusunda incelemelerde bulunup, okul idarecilerine ve öğretmenlere teşekkür etti.

Bünyan İlçesindeki okul ziyaretine Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Şemun Akman ve Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Şahin de İl Müdürü Çandıroğlu’na eşlik ettiler.

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