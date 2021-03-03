Jandarma ekipleri Şubat ayında 57 hırsızlık olayında 67 şüpheliyi yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şubat ayında yaptıkları çalışmalarda 57 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 67 şüpheliyi yakaladı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Şubat ayı içerisinde yapılan çalışmalarda, 43 kasten yaralama olayında yakalanan 64 şüpheli, haklarında yapılan soruşturma evrakları ile birlikte adli makamlara sevk edilirken, 2 şüpheliyi ise yakalama çalışmaları devam ediyor. 29’u evden, 6’sı işyerinden, 4’ü kamu, kurum ve kuruluşlarından, 4’ü inşaattan, 2’si bağ, bahçe ve tarladan, 1’i otodan hırsızlık, 4’ü hayvan, 2’si kablo, 1’i oto ve 1’i motosiklet hırsızlığı ile 3’ü dolandırıcılık olmak üzere toplam 57 olayda 67 şüpheli yakalayan ekipler, 4 şüphelinin yakalanması içinde çalışma yürütüyor.

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında; 3 uyuşturucu madde imal ve ticareti, 9 kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak, 5 kültür ve tabiat varlığı kaçakçılığı, 6 resmi belgede sahtecilik, 4 5307 sayılı Kanuna Muhalefet, 1 5015 sayılı Kanuna Muhalefet, 1 parada sahtecilik olmak üzere 29 olaya müdahale eden ekipler, bu olaylarda 38 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara sevk etti. Bu operasyonlarda, 58 gr. esrar, 2 gr. metamfetamin, 479 gr. bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 105 adet sikke, 2 adet sahte belge ve 12 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.



Jandarmanın terörle mücadelesi aralıksız sürüyor

Ekipler tarafından terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda ise, FETÖ/PDY ve PKK/KCK terör örgütü suçlarından 8 olayda 7 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 4 şüpheliyi yakalamak içinse çalışmalar sürüyor.

Şubat ayı içerisinde haklarında kayıp ilanı verilen 5 şahıstan 4'ünü bulan ekipler, çeşitli suçlardan dolayı yakalama ve UYAP aranması bulunan 268 şahsı ise yakaladı. Koruma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen 9 aile hakkında “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali'nden işlem yapan ekipler, sokakta dilendirilen çocukların tespiti durumunda ”Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” ve ”Kabahatler Kanununun 33’ünücü maddesi“ gereğince işlem yaptı.



Korona virüsle mücadele

Ekipler tarafından korona virüsle mücadele kapsamında yapılan denetimlerde ise, 148 kişiye maske takmamak, 17 kişiye sosyal mesafe kuralına uymamak, 3 işyerine ve 67 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçlarından idari para cezası kesildi.

Yapılan açıklamada, Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca, bölgenin huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak yürütülmekte olan faaliyetlerin, vatandaşlarında desteği ile daha güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam ettirileceği bildirildi.

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