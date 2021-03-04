Develi-Yahyalı çevreyolunda trafik kazası 2 yaralı

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DeveliYahyalı çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre DeveliYahyalı çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında çekici ile bir araç kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada araçta büyük çapta maddi hasar oluşurken, iki kişi yaralandı.

Yaralılara 112 ekipleri olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrasında Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, polis kaza ile ilgili işlem başlattı.

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