Türk Kızılayı Sessizliğin Sesi Oldu

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Türk Kızılayı Talas Şubesi, 'Sessizliğimin Sesi Olur Musun' projesi çerçevesinde Talas ilçesinde 22 ayrı mahallede çaresizlerin derdine çare olmaya devam ediyor.

Türk Kızılayı Talas Şube Başkanlığı ve paydaşları tarafından yürütülen 'Sessizliğimin Sesi Olur Musun' projesi çerçevesinde, Türk Kızılayı çalışanları ve gönüllüleri işaret dili öğrendi. Talas'ın 22 ayrı mahallesinde uygulamaya konulan proje çerçevesinde Türk Kızılayı, konuşamayan ve duyma yetisi olmayan vatandaşlarla işaret dili ile iletişime geçti.

Vatandaşların derdine derman olan Türk Kızılay'ın bu uygulaması büyük takdir topladı.

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