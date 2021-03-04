Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralı

Otomobilde çakmak gazı patlaması: 3 yaralıKAYSERİ'de park halindeki otomobilde 3 kişi, çakmak gazı soludukları sırada meydana gelen patlamada yaralandı.
Olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Deliçay Sokak'taki Kent Sitesi'nde meydana geldi. Park halindeki 06 DF 5940 plakalı otomobilde Mustafa P. ve 2 arkadaşı, çakmak gazı çekmeye başladı. Mustafa P, bu sırada çakmakla sigarasını yakmak isteyince patlama meydana geldi. Araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Araçta çıkan yangın ise itfaiye tarafından söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Genel detay
Süre:259 MB
Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-03-04 16:58:02
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