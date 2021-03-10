AK Parti'nin acı günü Önceki dönem Talas İlçe Kadın Kollarında görevli Zeliha Çalışkan hayatını kaybetti

Miraç Kandili ne zaman? Yarın mı?

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Ak Parti Talas İlçe Kadın Kolları'nda görev yapan Zeliha Çalışkan hayatını kaybetti.

AK Parti Talas İlçe Kadın Kolları'nda önceki dönem görev yapan Zeliha Çalışkan vefat etti. Sarız ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nin önceki dönem belediye başkanlarından İshak Çalışkan'ın kızı olan Zeliha Çalışkan, yarın öğle namazını müteakip Yeşilkent mahallesinde toprağa verilecek.

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