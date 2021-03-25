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AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Bu kongre 2023 yılının manifestosuydu” “Yeni MKYK ile seçimlere hazırlanmaya başladık” “Bakanlarımızın yeni görevleri şehrimiz ve ülkemiz için önem arz etmektedir”

İHA

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, “Bu kongre 2023 yılının manifestosuydu” “Yeni MKYK ile seçimlere hazırlanmaya başladık” “Bakanlarımızın yeni görevleri şehrimiz ve ülkemiz için önem arz etmektedir”

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Ankara’da yapılan 7. Büyük Olağan Kongreyi değerlendirdi. Çopuroğlu, Mehmet Özhaseki ve Mustafa Elitaş’ın yeni görevlerinin Kayseri ve Türkiye için önem arz ettiğinin altını çizerek, “Bu kongre 2023 yılının manifestosuydu” dedi.
“ Dün Ankara’da 7. Büyük Olağan Kongremiz vardı. Son dönemde ilçelerimizde sonra da illerimizde yaptığımız kongrelerimiz neticesinde sıra büyük kongredeydi. Şehrimizden teşkilat mensuplarımız ile beraber katılım sağladık. Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledik” diyen AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, “Aslında bu kongre 2023 yılının bir manifestosuydu. 2023 yılı hedeflerinin açıkladığı, talimat verildiği bir kongreydi. Cumhurbaşkanımız özellikle son 1 yıl içerisinde pandemi sürecinde bizlere Türkiye çapında vermiş olduğu hedeflerden bir tanesi de yaklaşık 1 buçuk milyon yeni üyeydi. Üye kaydı yapmak tek tek insanların rızası ile olan bir iş, kapı kapı gezmek sureti ile yapılan bir iş. Hem Kayseri teşkilatına verilen bir hedef vardı. Hem o hedefin gerçekleştirilmiş olması, hem de bütün teşkilatımızın bu hedeflere vermiş olduğu katkılardan dolayı Cumhurbaşkanımız bu konuyu gündeme getirdi.”dedi.
Çopuroğlu, “Kurulduğu tarihten itibaren en yüksek üye sayısına ulaşıldı. En yüksek yeni üye geçtiğimiz sene itibari ile gerçekleşmiş oldu” ifadesinde bulunarak, “Tüm Türkiye’de top yekun bir üye yapma seferberliği ilan edilmişti. Bunu inşallah her yıl üzerine koyarak gitmeye devam edeceğiz. Burada 13 milyon üyeden bahsedilen bir partiden yani nüfusu 8384 milyon olan bir ülkeden 13 milyon üye sayısı dünyada çok fazla örneği olmayan bir şeydir. Sayısal olarak da oran olarak da bu durumun herhangi bir ülkede olduğunu zannetmiyorum. Bu çerçevede Cumhurbaşkanımız memnuniyetlerini ifade ettiler. Sonrasında Merkez Karar Yürütme Kurulumuz (MKYK) malum olduğu üzere 75 kişiye çıkartılması oylandı. Bu çerçevede şuan da 75 asil 25 yedek olmak üzere toplam 100 kişiden oluşan MKYK vardı. Teşkilatımızın özellikle 3’de 2’sinin yenilendiği bir dönemde MKYK’dan da 47 isim yenilendi. Yani önceki dönemlerden olan 28 isim devam ediyor. 47 kişi ilave edilmek sureti ile muhteşem bir yenilenme oldu. Tabi burada yenilenme olurken, hiç kimse ötelenmiyor. Herkese vazifeler veriliyor. Bu vazifeler çerçevesinde özellikle teşkilatlarda çok ciddi manada görev paylaşımları yapıldı. Tüm Türkiye çapındaki önceki dönem il başkanlarımız, mevcut il başkanlarımız ciddi manada görev üstlendiler. Önümüzde ki 2023 seçimine çok kalmadı 25 ay gibi bir zaman var. Bu çerçevede inşallah 2023 seçimlerine hazırlanacak, güçlü ve bir öncekine daha çok sayıda kişiyle temsil edilen bir MKYK ile inşallah seçimlere hazırlanmaya başladık. Bu süreçte 4 ilçe teşkilatımıza yeni görevler tebliğ edilmişti. Mevcut 16 ilçemizden 12’si ile devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah şartlar uygun olduğu sürece sahada olmaya farklı çalışmalar ile devam edeceğiz. Çünkü teşkilat başkanlığımızın bize yüklemiş olduğu bir misyon var. Cumhurbaşkanımızın talimatları var. Bu çerçevede sahada olmaya Kayseri’de olan biten ne varsa onların bir şekilde yanında olmaya, ifade etmeye, sözcüsü olmaya hem milletvekillerimiz, hem belediye başkanlarımız, hem de il teşkilatımız var gücü ile çalışacak. İnşallah önümüzdeki süreçte havaların biraz daha ısınması ile sahada olmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.
Kayseri Milletvekilleri Mehmet Özhaseki ve Mustafa Elitaş’ın yeni görevleri ile ilgili olarak ise Çopuroğlu şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kayseri’mizi hakkı ile temsil eden yani yaptığı işin hakkını veren bir şehirde ve şehrin dinamikleri ile yaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Mehmet Özhaseki bakanımızın, mevcut Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı konumu ile devam etmesi hem bilgi birikimi, hem de daha önceden seçim geçirmiş, seçimle alakalı bilgi dağarcığı daha da büyümüş, bundan önceki dönemlerde şehirde 21 yıl belediye başkanlığı yapmış ve özellikle belediyeciliği bilen bir başkanımızın o görevde bulunması şehrimiz ve ülkemiz açısından ciddi bir önem arz etmektedir. Mustafa Elitaş Bakanımız, meclisi ve meclis tüzüğünü, oradaki yazışmaları bilen en önemli isimlerden bir tanesidir. Özellikle grup başkan vekili olmasının şehrimize muhteşem bir katkı sağlayacağının kanaatindeyim. 1960 yılından 2002 yılına kadar 42 yıl geçmiş ve 39 hükümet kurulmuş. Çok şükür ki partimiz 20 yaşında ve 19 yıldır iktidar. Bu da sürekli yenilenerek olan bir şeydir. Tabi inşallah süreçte hem Kayseri’de ki siyasilerimizin Ankara’da ki temsil makamında olmaları, hem de Kayseri teşkilatımızın iri ve diri olması, milletvekillerimizin can siper hane çalışıyor olmaları ile bu süreçte inşallah 2023’e çok daha emin adımlar ile gidiyoruz. Şu anda biz sahaya inmek üzere teşkilatlarımızı organize edip, çalışmalara yeniden başlıyoruz. Çünkü seçime sadece 25 ay kaldı. 25 ay dediğiniz zaman dilimi insan hayatında çok kısa bir süreymiş gibi gelir geçer diyoruz. İnşallah önümüzdeki süreç hepimize hayırlı, uğurlu olur”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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