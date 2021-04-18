Kayseri'de plastik boru fabrikasında yangın

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, plastik boru fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 17'nci Cadde'deki plastik boru fabrikasında, öğle saatlerinde, iddiaya göre kaynak yapımı sırasında plastik malzemelerin üstüne sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle fabrikanın üretim alanını saran yangın söndürüldü. Yaralanma ve can kaybının meydana gelmediği yangında hasar oluştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-04-18 17:32:11



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