Büyükkılıç'tan ilçelere yönelik yatırım ve pandemi hamlesi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilçelerde yapılması planlanan projeler kapsamında Pınarbaşı, Hacılar, İncesu, Develi, Tomarza, Yeşilhisar, Yahyalı ve Akkışla ilçe belediye başkanları ile ayrı ayrı görüştü. Büyükşehir yöneticilerinin de hazır bulunduğu görüşmelerde tüm çalışmalar ayrıntılı değerlendirilirken, pandemi süreci ve sokağa çıkma kısıtlaması da ilçeler bazında ele alındı.

Başkan Büyükkılıç, ilk olarak Pınarbaşı heyetini kabul etti. Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, AK Parti Pınarbaşı İlçe Başkanı Türkay Kara, MHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Kadir Akbaş ve meclis üyeleri ile sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette ilçeye bu zamana kadar yapılan ve bu yıl içerisinde yapılması planlanan projeler konuşuldu. Ziyarette ilçedeki çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Başkan Büyükkılıç, daha sonra Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ile ayrı ayrı görüşerek pandemi döneminde yapılan çalışmalar ve bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak yapılacak çalışmalarla ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Başkan Büyükkılıç, toplantıların devamında Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve Akkışla Belediye Başkanı Ayhan Arslan ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, 16 ilçe belediye başkanıyla ağabeykardeş diyalogu ve dayanışma içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayarak, “Bizleri seven, güvenen hemşehrilerimize layık olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmaları insanları hiçbir zaman sıkıntıya sokmadan, onların onuruyla oynamadan, seviyeli bir şekilde hiçbir zaman bu konularda sosyal medya üzerinden paylaşım yapmadan, bir elin verdiğini diğer elin görmemesi anlayışı içerisinde gönüllerinde yer edinecek şekilde sürdürmeyi gayret ediyoruz” diye konuştu.

“DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNİ SERGİLİYORUZ”

Başkan Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile sürekli istişare halinde olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aynı zamanda şu anda ilçe belediyelerimizde daha önce yapmış olduğumuz projeler ve çalışmalar hususunda hangi aşamadayız onları tekrar bir gözden geçirip, bu süreç içerisinde 2021 yılı yapılan yatırımları bir bakıma revize ederek, önümüzdeki günlerde daha hızlı, daha zamanında hizmetlerle insanlarımızı buluşturma mantığı içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün Hacılarımız, İncesu’muz ve Pınarbaşı’mızla buluşmuştuk. Bugünde Develi’miz, Tomarza’mız, Yahyalı’mız ve Akkışla’mızla görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Yarın diğer ilçelerimizden Sarız’ımız, Sarıoğlan’ımız, Felahiye, Özvatan ve Bünyan ile birlikte bir bakıma taşradaki ilçelerimizi tamamlamış olacağız. Daha sonraki süreçte Melikgazi’miz, Kocasinan’ımız ve Talas’ımız ile görüşmek suretiyle değerlendirme çalışmalarını tamamlamış olacağız. Tabii ki bu çalışmaları daha önceden tamamlamıştık ama malum 1718 günlük bir tam kapanma demeyelim de sınırlandırmayla yapılan bir anlayış içerisinde, pandemi döneminde alınması gereken kararlar, esnaflarımızın mağduriyetlerini göz ardı etmeden onlarla ilgili yapacağımız çalışmalar ya da diğer kesimlerle ilgili yapmamız gereken faaliyetleri bu vesileyle gözden geçiriyoruz. Altyapı kuruluşlarımızın yapacağı çalışmaları gözden geçiriyoruz. İnşallah Kayseri’mizdeki huzurun ve Kayseri’mizdeki güvenin ve Kayseri’mizde her zaman olduğu gibi dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyeceğimizi devam edeceğimizi belirtiyorum.”

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise Başkan Büyükkılıç’ın destekleriyle Develi ilçesini daha vizyonlu hale getireceklerini belirterek, “Desteğini her zaman hissettiğimiz Memduh Başkanı’mızla bereketli bir gün geçiriyoruz. Korona virüsle mücadele ederken ve tam ekiplerimizle destek verirken, diğer yandan da 2021 yılında yapılacak projelerle alakalı istişarelerimize ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Kıymetli Belediye Başkanımızın bizlere omuz vermesiyle Develi’mizde yapacağımız projeleri tekrardan gözden geçirerek, inşallah projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu projeleri hayata geçirdiğimizde inanıyorum ki, Develimiz daha vizyonlu bir ilçe haline gelecek. Desteklerinden ötürü kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Ziyaretlerde ilçe heyetlerinin yanı sıra Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman, Serdar Öztürk ve Bayar Özsoy ile KASKİ Genel Müdürü Özgür Özdemir de hazır bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.