Kayseri sokaklarında 'tam kapanma' yoğunluğu

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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 17 günlük 'tam kapanma'ya saatler kala kent merkezinde alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüs vaka oranı 100 bin nüfusta 517,92 olan Kayseri'de yaşayanlar, 17 gün sürecek 'tam kapanma' öncesi kent merkezinde kalabalığa neden oldu. Cadde ve sokakları dolduranlar, özellikle market ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu. Alışveriş telaşının yaşandığı kentteki bazı işletmeler önünde kuyruklar oluştu. Polis ve zabıta ekipleri de sık sık maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı.DHA-Genel Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ

2021-04-29 15:11:09



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