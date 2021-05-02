Kayserispor Malatya’ya gitti

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Hes Kablo Kayserispor, Süper ligin 39.haftasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak deplasmana gitti.

Süper Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor yarın Malatya’da son derece önemli ve kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Yeni Malatyaspor maçı için bugün karayolu ile deplasmana hareket eden Sarı Kırmızılı takımda hedef 3 puanla dönmek.

Yarın oynanacak olan müsabaka için son antrenmanını Malatya’da gerçekleştirecek olan Sarı Kırmızılılar ardından kampa girerek maç saatini bekleyecek.

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