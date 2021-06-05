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Kayseri tarihinin en büyük dolandırıcılık davası başladı Kayserili Avukat Orhan Kaftanoğlu, Kayseri’nin en büyük firmalarından birini, yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla hakim karşısında Müşteki avukatı Fatih Şen: “Bu tip fiilleri gerçekleştiren insanların tutuklanmaması kamuda derin yaralar oluşturuyor”

İHA

Kayseri tarihinin en büyük dolandırıcılık davası başladı Kayserili Avukat Orhan Kaftanoğlu, Kayseri’nin en büyük firmalarından birini, yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla hakim karşısında Müşteki avukatı Fatih Şen: “Bu tip fiilleri gerçekleştiren insanların tutuklanmaması kamuda derin yaralar oluşturuyor”

Kayseri’nin en büyük firmalarından birini yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla yargılanan ve Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) üst düzey ilk 12 kişisi arasında yer alan Şerif Ali Tekalan’ın yakın arkadaşı Kayserili avukat Orhan Kaftanoğlu’nun yargılandığı mahkemenin ilk duruşması görüldü. Kaftanoğlu, sağlık sorunları nedeniyle duruşmaya katılmazken, müşteki avukatı Fatih Şen, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, “Bu tip fiilleri gerçekleştiren insanların tutuklanmaması kamuda derin yaralar oluşturuyor” dedi.
Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık avukat Orhan Kaftanoğlu sağlık sorunları nedeniyle katılmazken, müşteki ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. 11 ayrı klasör evrakın da getirildiği duruşmaya, korona virüs tedbirleri kapsamında basın mensupları alınmadı. Duruşma ileri bir tarihe ertelenirken, Kaftanlıoğlu’nun önümüzdeki duruşmaya polis zoruyla getirileceği öğrenildi.
Duruşmanın ardından konuşan müşteki avukatlarından Fatih Şen, “Maalesef çok kötü bir hadise. Bir meslektaşımızın böyle iğrenç bir olaya karışması, mesleğimizin geleceğine bir şerh düşmesi bizleri üzdü. Bununla alakalı biz uzun zamandır çalışma yürütüyoruz. Sahte mahkeme evrakları, sahte mahkeme kararları, sahte tahsilat makbuzları Burada gerçek olay tek şey dolandırıcılık vakasıdır. Onun haricindeki her şey sahte. Maalesef duruşmalara katılmıyor ve kaçıyor. Sağlık sorunları nedeniyle deniliyor ama hissizlik olduğu söyleniyor. Zannediyorum ki, bu duruşmalara katılmamak, dosyayı biraz daha uzatmak, uzattıkça da sulandırmak maksadıyla böyle bir yola tevessül ediliyor. Hukuk buradan zarar görüyor. Bu tip fiilleri gerçekleştiren insanların tutuklanmaması kamuda derin yaralar oluşturuyor. Netice de ortada 42 milyon TL’lik bir zarar konusu. bir müteşebbisin elinde bu rakamları ne boyutta kullanabileceği diğer müteşebbisler tarafından bilinir. Kaç fabrika kurulamadı, kaç insana iş verilemedi. Ailesiyle birlikte son derece savruk bir hayat yaşamış ve bütün kazancını müvekkillerimiz üzerinden temin etmiş. Haksız ve hukuksuz yere bu kazançlar temin edilmiş. Biz meslektaşlarımız adına üzülüyoruz. 11 klasör dosyada evrak mevcut ve hepsi de somut bilgiler. Şahsın ofisinde ele geçirilen sahte makbuzlar var. Sahte Yargıtay kararları var. Şahıs duruşmaya katılmadı. O katılmadan, ifade vermeden dosyanın tamamlanması çok zor. Hakim bey, sanık müdafinin beyanlarını aldı. Biz ‘gerekirse gidelim hastanede dinlensin’ dedik. Şikayetlerimizi sıraladık. Bunların hepsini belgeleri ile mahkeme heyetine ibraz ettik. tutuklamanın gerek olmadığını, sadece yurtdışına çıkış yasağı ile gerekli faydanın sağlanacağını mahkeme heyeti beyan etti. Saygı duyuyoruz. Mal varlığı noktasında kaçırmaya çalışıyorlardı” ifadelerini kullandı.

İddianameden
Savcılığın iddianamesine göre, Avukat Kaftanoğlu’nun sahte mahkeme kararı, sahte sayman mutemet alıntı makbuzları ve sahte tutuklama kararları hazırlayarak iş adamlarından şu ana kadar yaklaşık 42 milyon TL haksız kazanç elde etmek suçundan yargılanacak. İş adamları Mustafa U. ve İbrahim U., avukatları tarafından dolandırıldıkları iddiası ile Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuşlardı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı bu şikayet sonrası Kayseri Barosu’na kayıtlı Avukat Orhan Kaftanoğlu hakkında Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni isteyerek, soruşturma başlattı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı avukat Orhan Kaftanoğlu’nun ofisinde arama kararı verdi. Aramaya Cumhuriyet Savcısı ve Kayseri Barosu’nun görevlendirdiği bir avukat katıldı. Yapılan aramalarda, suça konu edilen sahte belgelere ulaşıldığı öğrenildi. Yapılan incelemede bu sahte belgelerin avukatın bilgisayarında hazırlandığı tespit edildi. Delillerin toplanması sonucunda hazırlanan iddianame, Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesi’nce Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Yapılan hukuki araştırmalarda, avukat Orhan Kaftanoğlu’nun müvekkili iş adamlarından dolandırdığı yaklaşık 42 milyon liranın çoğunluğunu aile bireyleri ve ortak olduğu şirkete gönderdiği ortaya çıktı. İş adamları, aile hakkında da suç duyurusunda bulundu. Savcılık, aile bireylerinin hepsine yurtdışı yasağı koydu.

Avukat nasıl dolandırdı?
Avukatın dosyasına baktığı iş adamları yargılandıkları bir davanın zaman aşımı nedeni ile düşmesine rağmen, avukatın resmi evrakta sahtecilik yaparak iş adamları hakkında sahte mahkeme evrakı, sahte para ödeme belgesi, sahte tutuklama kararı düzenleyerek, iş adamlarını yaklaşık 42 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Kaftanoğlu ile ilgili hazırlanan iddianamede dikkat çeken ifadeler de yer aldı. Savcılığın hazırladığı iddianamede, "İlgili dava dosyasında müvekkilleri haklarında verilen adli para cezalarının infaz edileceğini, bahse konu cezaların 10 katı tutarında haklarında beyanname düzenlendiğini, bu paraların ödenmemesi durumunda da haklarında hapis cezası verileceğine dair gerçeğe aykırı sözler söyleyip yanıltmak suretiyle 26.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere Gaziantep Mahkemeler Veznesince düzenlenmiş gibi gerçeğe aykırı olarak 99 adet sayman mutemedi alındı belgelerini ve Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 12.07.2018 tarihli ve 2018/350 değişik iş esas, 2018/345 karar sayılı evrakını düzenlediği, 26.11.2020 tarihli bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere gerçeğe aykırı olarak düzenlediği 99 adet sayman mutemedi alındı belgesi ve Gaziantep 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 12.07.2018 tarihli ve 2018/350 değişik iş esas, 2018/345 karar sayılı evrakına istinaden 11.06.2013 ila 01.09.2020 tarihleri arasında 31.026.198,00 Türk lirası makbuz karşılığında elden, 10.813.900,00 Türk lirası da banka havalesi yoluyla olmak üzere şikâyetçilerden toplam 41.840.098,00 Türk lirası almak suretiyle haksız menfaat temin ettiği anlaşılmış olup..." denildi.

Avukatın ilk vukuatı değilmiş
Sanık avukat Orhan Kaftanoğlu’nun, 2001 yılında İmar Bankası Gaziantep Şubesi’ni sahte teminat mektubu ile dolandırmaktan yargılanan oğlunu savunmak için gittiği mahkeme salonunda kendisinin de sanık olarak tutuklandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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