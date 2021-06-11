Mobil kuaför uygulaması kırsaldan tam not aldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından başlatılan kırsal mahallelere yönelik mobil berber ve kuaför hizmeti devam ediyor. Başta hasta, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere talepte bulunan mahalle sakinlerinin tıraş ve saç bakımlarının yapıldığı uygulama vatandaşlardan tam not aldı.

Şimdiye kadar 5 ayrı kırsal mahallede gerçekleştirilen Mobil Berber ve Kuaför uygulamasının 6. durağı Süleymanlı Mahallesi oldu.

Haftanın 3 günü ücretsiz olarak gerçekleştirilen uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Süleymanlı Mahalle Muhtarı Ömer Şahin, “Başkan Yalçın tarafından mahallelerimize yönelik birçok hizmet yapılıyor. Bu hizmetlerden bir tanesi de mobil berber hizmetidir. Kendisine yapığı çalışmalardan dolayı mahallem adına teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi.

Hizmetten memnun olduğunu dile getiren bir vatandaş, yapılanlar karşısında mutlu olduklarını belirterek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Uygulama ile pandemi döneminde riske girmediklerini belirten bir diğer vatandaş da “Biz onlardan memnunuz, Allah da razı olsun” diyerek Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

ESNAF DA UYGULAMADAN MEMNUN

Talas Belediyesi tarafından başlatılan mobil kuaför uygulamasından pandemi döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan ve bu nedenle zorluk yaşayan esnaf da faydalanıyor. Hayata geçirilen projede görev alan kadın ve erkek kuaförleri Talas Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın belirlediği esnaflardan seçiliyor.

Konuyla ilgili konuşan esnaflar, Talas Belediyesi tarafından başlatılan uygulama sayesinde rahat nefes aldıklarını ifade etti. Belediye ve esnaf işbirliği ile vatandaşın ayağına hizmet götürüldüğünü söyleyen kuaförler, projeyi hayata geçirdiği için Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

BİR SONRAKİ DURAK SAKALTUTAN

Haftanın 3 günü ve her gün farklı mahallede gerçekleşen uygulama, 14 Haziran Pazartesi Günü Sakaltutan Mahallesi ile devam edecek.

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