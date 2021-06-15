Doktora tabancayla saldıran şahıs tutuklandı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayseri'nin Develi ilçesinde Devlet Hastanesi'nde görevli nöroloji doktorunu tabancayla yaralayan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Camicedit Mahallesi Tren Caddesi üzerinde dün meydana gelen olayda Devlet Hastanesi'nde görevli doktor Erdal Kurt, iş çıkışı M.G.'nin (37) tabancalı saldırısına uğradı. Doktor Erdal Kurt yaralanırken, şüpheli M.G. olayın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavisi devam eden Doktor Kurt'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan emniyetteki işlemleri tamamlanan M.G., sağlık kontrolünden geçirilerek mahkemeye sevk edildi. M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.