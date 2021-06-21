Minibüsle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

Kayseri'nin Develi İlçesi'nde minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Yeniköy mahallesinde minibüs ile Cemal Ş.'nin sürücüsü olduğu motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Cemal Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri ise kaza yerinden inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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