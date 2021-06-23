Fabrikada gazdan zehirlenen 1 işçi öldü, 9 işçi hastaneye kaldırıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Olcay DÜZGÜNİlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de taşyünü fabrikasında gaz sızıntısı nedeniyle 1 kişi öldü, 9 kişi hastanede tedaviye alındı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde'deki taşyünü fabrikasında yaşanan gaz sızıntısında 10 işçi zehirlendi. İhbar üzerine fabrikayı polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince gazdan etkilenen Akif B. (33), Hüseyin Y., Mustafa A., Zekeriya G., Mehmet Y. ve Hasan Y. ile ismi henüz öğrenilemeyen 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Akif B., doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Diğer işçilerin tedavisi sürüyor.

İşçilerin ziherlenmesine neden olan gazın tespiti için çalışma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-İlyas KAPLAN

2021-06-23 15:52:05



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.