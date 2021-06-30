Kütüphane geziyor, mahalleli okuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütüphane geziyor, mahalleli okuyor

İHA

Kütüphane geziyor, mahalleli okuyor

Talas Belediyesi tarafından yola çıkartılan Gezici Kütüphane, kırsal mahalleleri gezmeye devam ediyor.
Okuma Şenliği adı altında bugüne kadar Talas’a bağlı 11 kırsal mahalleye giden ve burada başta öğrenciler olmak üzere 7’den 70’e herkesi kitapla buluşturan etkinlik büyük ilgi görüyor. Haftanın üç gününü kırsal mahallelerde geçiren Gezici Kütüphaneden isteyen herkes kitap alıp okuyabiliyor. Ayrıca ödünç kitap uygulaması da yapılıyor. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitime ve bunun ilk temeli olan kitap okumaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Gezici Kütüphanemiz 10 Haziran’dan bu yana ilçemizin kırsal mahallelerini geziyor. Bugüne kadar 11 mahalleye ulaştı ve her gittiği yerde büyük ilgi gördü. Kütüphanemizde her yaştan insana yönelik kitaplar bulunuyor. Başta öğrenciler olmak üzere yetişkinler buradan ödünç kitap alarak okuyorlar. Onlar kitap okudukça bilgi sahibi oluyor, biz de onlar kitap okuyor diye mutlu oluyoruz” dedi.
Başkan Yalçın, Okuma Şenliği kapsamında çocuklara yönelik animasyonlar, geleneksel çocuk oyunları, akıl ve zeka oyunları ile yüz boyama gibi etkinlikler düzenlediklerini de sözlerine ekledi. Öte yandan Gezici Kütüphaneyi mahallelerinde gören ve Okuma Şenliği adı altında eğlenceli vakit geçiren çocuklar da çok mutlu olduklarını dile getirdi. Hem kitap okuyup hem de çeşitli oyunlar oynadıklarını söyleyen çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Amcalarına da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Hürriyet MTAL 2. Lig’de
YEREL HABERLER Kayseri Hürriyet MTAL 2. Lig’de
Özbey Çetin milli takıma davet edildi
YEREL HABERLER Özbey Çetin milli takıma davet edildi
Kocasinan Belediyesi'nden doğayla dost çevreci araç ile temizlik
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi'nden doğayla dost çevreci araç ...
Kayserispor ile Samsunspor, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde karşılaşacak 
YEREL HABERLER Kayserispor ile Samsunspor, Yüksek İrtifa Kamp ...
Başkan Büyükkılıç: “Hıdrellez yolunda iğneyle kuyu kazıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: “Hıdrellez yolunda iğneyle kuyu ...
Kargo aracında 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kargo aracında 11 kilo esrar ele geçirildi; 3 gözaltı
Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şu ana kadar 1 milyon 370 bin 238 kişi aşılandı İç Anadolu'da aşı seferberliği devam ediyor
YEREL HABERLER Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Kırşehir'de şu ana kadar ...
(Özel) Hem öğreniyorlar hem üretiyorlar Fabrika gibi cezaevi Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın: "Modern infazdaki temel amacımız, hükümlü ve tutuklularımızın yeniden topluma kazandırılmasıdır"
YEREL HABERLER (Özel) Hem öğreniyorlar hem üretiyorlar Fabrika gibi ...
Kayseri Sanayi Odası 55 Yaşında
YEREL HABERLER Kayseri Sanayi Odası 55 Yaşında
GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yarın başlıyor
YEREL HABERLER GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları yarın ...
Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kayserispor yeni sezona hazırlanıyor
KTO Başkanı Gülsoy: "İş dünyası olarak seçim lafını duymak istemiyoruz" Kayseri Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "Kentsel dönüşüm göreve geldiğimiz günden beri gündemimizde"
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy: "İş dünyası olarak seçim lafını ...
İntihar için balkona çıkan şahıs ikna edildi
YEREL HABERLER İntihar için balkona çıkan şahıs ikna edildi
Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri’de kargo aracına uyuşturucu operasyonu: 10 ...
Parkta oturan genç maganda kurşunuyla yaralandı
YEREL HABERLER Parkta oturan genç maganda kurşunuyla yaralandı
İntihar için balkona çıkan şahıs ikna edildi
YEREL HABERLER İntihar için balkona çıkan şahıs ikna edildi
Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmanda
YEREL HABERLER Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmanda
KTO Başkanı Gülsoy: "İş dünyası olarak seçim lafını duymak istemiyoruz" Kayseri Ticaret Odası Haziran Ayı Meclis Toplantısı yapıldı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar: "
YEREL HABERLER KTO Başkanı Gülsoy: "İş dünyası olarak seçim lafını ...
AK Parti Sarız İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER AK Parti Sarız İlçe Yönetim Kurulu Toplantısı ...
‘Eğitimde İyi Örnekler Projesi'nde dereceye girenlere ödülleri verildi İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu: "Ekip olabilirsek, ortak akıl üretebilirsek çok güzel şeyler ortaya çıkıyor"
YEREL HABERLER ‘Eğitimde İyi Örnekler Projesi'nde dereceye girenlere ...
'Dikiş makinesi' tartışmasında eşini darbeden kocaya 3 bin TL ceza
YEREL HABERLER 'Dikiş makinesi' tartışmasında eşini darbeden kocaya ...
Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari ...
Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Proje yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari ...
Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Kayserisporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti