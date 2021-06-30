Kütüphane geziyor, mahalleli okuyor

Talas Belediyesi tarafından yola çıkartılan Gezici Kütüphane, kırsal mahalleleri gezmeye devam ediyor.

Okuma Şenliği adı altında bugüne kadar Talas’a bağlı 11 kırsal mahalleye giden ve burada başta öğrenciler olmak üzere 7’den 70’e herkesi kitapla buluşturan etkinlik büyük ilgi görüyor. Haftanın üç gününü kırsal mahallelerde geçiren Gezici Kütüphaneden isteyen herkes kitap alıp okuyabiliyor. Ayrıca ödünç kitap uygulaması da yapılıyor. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, eğitime ve bunun ilk temeli olan kitap okumaya büyük önem verdiklerini ifade ederek, “Gezici Kütüphanemiz 10 Haziran’dan bu yana ilçemizin kırsal mahallelerini geziyor. Bugüne kadar 11 mahalleye ulaştı ve her gittiği yerde büyük ilgi gördü. Kütüphanemizde her yaştan insana yönelik kitaplar bulunuyor. Başta öğrenciler olmak üzere yetişkinler buradan ödünç kitap alarak okuyorlar. Onlar kitap okudukça bilgi sahibi oluyor, biz de onlar kitap okuyor diye mutlu oluyoruz” dedi.

Başkan Yalçın, Okuma Şenliği kapsamında çocuklara yönelik animasyonlar, geleneksel çocuk oyunları, akıl ve zeka oyunları ile yüz boyama gibi etkinlikler düzenlediklerini de sözlerine ekledi. Öte yandan Gezici Kütüphaneyi mahallelerinde gören ve Okuma Şenliği adı altında eğlenceli vakit geçiren çocuklar da çok mutlu olduklarını dile getirdi. Hem kitap okuyup hem de çeşitli oyunlar oynadıklarını söyleyen çocuklar, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Amcalarına da teşekkür etti.

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