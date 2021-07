ERÜ Tıp Fakültesi 47. dönem Mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 47. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program kapsamında 284 öğrenci mezun oldu.

Marianne Molu Anfi de düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Recai Kılıç, Genel Sekreter Murat Yenisu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. H. Kutay Taşdemir, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kasım Özgen ve Venhar Çokkeçeci ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız, mezun öğrencileri tebrik etti. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında, ERÜ Tıp Fakültesi’nin ERÜ Tıp Fakültesi’nin sunduğu sağlık hizmetinde sadece şehrin değil, Türkiye'nin önemli ve saygın fakültelerinden birisi olduğunu söyledi.

Rektör Çalış, “Üniversitemizin temelini oluşturan 53 yıllık geçmişe sahip Tıp Fakültemiz, tıp bilimindeki yenilikleri yakından takip eden donanımlı akademik kadrosuyla, gerek eğitimde, gerek akademik ve bilimsel faaliyetlerde, gerekse hastalara sunduğu sağlık hizmetinde, sadece üniversitemizin ve şehrimizin değil, Türkiye'nin yüz akıdır. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından da akredite olan Tıp Fakültemizin, yükselen başarı grafiği ile gelecekte uluslararası alanda da adından söz ettiren bir eğitim kurumu olacağından hiç şüphemiz yoktur” diye konuştu.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Rektör Çalış, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden birinden, en saygın mesleğin mensupları olarak mezun oluyorsunuz. Üniversite yönetimi olarak, eğitim ve araştırma olanaklarınızı en üst düzeye çıkarmak, her türlü sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerinizde yanınızda olmak için eğitim süreniz boyunca gayret ettik. Sizleri, yenilikçi, milli ve ahlaki değerleri ön planda tutan, insanlığın temel değerlerine duyarlı, mesleki sorumluluklarını başarıyla yerine getirebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde istihdam edilebilir yüksek nitelikli bireyler olarak yetiştirmek için gayret gösterdik. Artık eğitimlerinizi tamamlayarak birer hekim olarak buradan mezun oluyorsunuz. Öncelikle ailenizin ve hocalarınızın sizlere verdiği emeği, gayreti boşa çıkarmayın. Çok çalışın, gayret edin, zorluklar karşısında yılmayın ve hiçbir ayrımda bulunmadan insanlara en iyi şekilde sağlık hizmeti verin. Bunu yaparken sürekli vicdanınızın sesine kulak verin. Vicdanınız rehberiniz olsun. Doğruluktan, dürüstlükten ve adaletten asla ayrılmayın. İnsanları sevin ve sıkıntılarına sürekli çare olmaya çalışın. Çünkü sizler en kutsal mesleğin fertlerisiniz. Sahip olduğunuz bu kutsal meslek ise sizlere, insanları sevmeyi ve onlara en iyi şekilde hizmet etmeyi öngörür. Ayrıca vatan ve millet sevgisinden hiçbir zaman ayrılmayarak, ülkemizin gelişimi ve her alanda ilerlemesi için üzerine düşen vazifeyi en iyi şekilde yerine getirin. Ailenizi ve Erciyes Üniversitesi aidiyetinizi lütfen unutmayın.”

Pandemi dönemindeki özverili çalışmalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına da teşekkür eden Rektör Çalış, “Hekimlik mesleği o kadar ulvi bir meslektir ki; bazen ailenizi, bazen kendinizi ihmal edeceksiniz ama hastalarınızı asla ihmal etmeyeceksiniz. Bu denli özveri gerektiren ve mesai mefhumu olmayan başka bir meslek grubu olduğunu tahmin etmiyorum. Bunu özellikle pandemi döneminde gördük. Sağlık çalışanlarımız can siper çalışmışlardır. Sizler de özellikle intörnlük döneminizde pandemi döneminde üstün bir gayret gösterdiniz. Hepinizi tebrik ediyor, her birinizi alınlarınızdan öpüyorum. Hekimlik mesleğini severek yapmalısınız. Mesleğinizi severseniz ve iyi yaparsanız maddi ve manevi olarak karşılığını alırsınız. Ben Tıp Fakültesi mezunu olmakla hep gurur duydum. Hiçbir zamanda pişman olmadım. Sizler bu mesleğin değerini ileriki yıllarda daha iyi anlayacaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Öztürk tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirildi. Dönem birincisi Nadide Yıldız’ın mezuniyet kütüğüne plaket çaktığı tören, öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.

