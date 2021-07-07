Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde Başkan Akay güven tazeledi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: “Kayseri Şeker’i daha ileriye taşıyacağız” “Burası ona buna yem edilecek, gelip de çökülecek yer değil”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde Başkan Akay güven tazeledi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: “Kayseri Şeker’i daha ileriye taşıyacağız” “Burası ona buna yem edilecek, gelip de çökülecek yer değil”

İHA

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde Başkan Akay güven tazeledi Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: “Kayseri Şeker’i daha ileriye taşıyacağız” “Burası ona buna yem edilecek, gelip de çökülecek yer değil”

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin yapılan 68. Olağan Genel Kurulu’nda kesin olmayan sonuçlara göre 9 bin 83 oy alan Hüseyin Akay yeniden başkanlığa seçildi. Güven tazeleyen Başkan Akay; “Yeni katılan arkadaşlarımızla beraber hepimiz çiftçimizin hizmetkarıyız, hizmet etmeye devam edeceğiz. Kayseri Şeker’i daha ileriye taşıyacağız” dedi.
Kadir Has Stadyumu’nda yapılan kongrede oy sayımının tamamlanmasının ardından mevcut başkan Hüseyin Akay, kesin olmayan sonuçlarla birlikte 9 bin 83 oy alarak yeniden başkan seçildi. Sonuçların gelmesinin ardından çiftçilere seslenen Başkan Akay; kongre esnasında bazı tatsızlıkların yaşandığını ve Kayseri Şeker çiftçisine yakışmadığını aktararak; “Kayseri Şeker 10 yıllık süre içerisinde gerçekten Türkiye’ye örnek olacak güzellikte genel kurullar yaptı. Herhangi bir tartışma, olay olmadan genel kurullar icra ettik. Ama bu günkü genel kurulda maalesef özellikle gerginlik çıkartmak isteyenler ortamı bozmaya çalıştılar, insanların sınırıyla oynamaya çalıştılar ve bazı ufak tefek gerginlikler olduğunu duydum. Keşke olmasaydı, tasvip etmiyorum. Bu tür kuruluşlarda demokratik ortamlarda muhalefetin olması en doğal iştir. Ama, muhalefette de bir ahlak olması lazım, bir edep olması lazım, bir seviye olması lazım. Muhalefet demek sadece iftira atmak, yalan ve dolanla algı oluşturmaya çalışmak demek değil. Nerede FETÖ’cü varsa Allah belasını versin, nerede FETÖ’cü olmayana ‘FETÖCÜ’ diyenin de Allah belasını versin. Bugünkü yaşananlar gerçekten Kayseri Şeker’in çiftçisine hiçbir şekilde yakışmıyor” dedi.

“Ayrım yapmayacağız”
Önümüzdeki 4 yıllık süre içerisinde ayrım yapmayacaklarını ve bütün çiftçilerin kendilerinin bir parçası olduğunun altını çizen Akay; “Karşı taraf da aşağı yukarı 5 bine yaklaşan bir oy almış görünüyor. 2017 yılında da söylemiştik, ‘Bunlar bizim çiftçilerimiz, bir parçamız, hiçbir zaman yok sayamayız’ demiştim. 4 sene sonra yine aynı şeyi söylüyorum. Bize karşı verilen oylar da değerlidir, bizim çiftçilerimizdir. 4 yıllık süre içerisinde eksikliklerimizi giderecek, bütün çiftçilerimizi kucaklayacak şekilde icraatlarımızı yapacağız. Ayrım yapmayacağız” ifadelerini kullandı.

“Burası yem edilecek bir yer değil artık”
Kayseri Şeker’in Türk çiftçisinin değerli bir kurumu olduğunu da sözlerine ekleyen Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker’i daha ileriye taşımak için çalışacaklarının da altını çizdi. Akay; “Kayseri Şeker hem Kayseri’nin, hem Orta Anadolu’nun, hem şeker sektörünün, hem Türk tarımının, çiftçisinin çok değerli bir kurumu. Onun için bu kuruma herkes sahip çıkma mecburiyetinde. Burası kimsenin malı değil, çiftçinin malı. Biz buranın emanetçisiyiz. Bugün bizi seçtiniz, 4 sene layıkıyla bu işi yapacağız Allah’ın izniyle. Ama bu sadece bizim değil bu şehirde yaşayan herkesin böyle bir görevi var. Burası ona buna yem edilecek, gelip de çökülecek yer değil artık. Kayseri Şeker kurumsal, şeffaf, denetlenebilir bir şirket. Sadece ulusal değil, uluslararası bir şirket. Bu yolda ilerleyecek. Destek verdiniz, yeniden seçtiniz. Yeni katılan arkadaşlarımızla beraber hepimiz çiftçimizin hizmetkarıyız, hizmet etmeye devam edeceğiz. Kayseri Şeker’i daha ileriye taşıyacağız” diyerek sözlerini noktaladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Akay güven tazeledi
YEREL HABERLER Başkan Akay güven tazeledi
Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Oyuncuların uyumundan memnunum
YEREL HABERLER Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: ...
Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan sanığa 3 ...
Kentsel dönüşüm ihalesi Mali Müşavirlerin
YEREL HABERLER Kentsel dönüşüm ihalesi Mali Müşavirlerin
İntihar girişiminde yeni moda: ‘Viyadük’
YEREL HABERLER İntihar girişiminde yeni moda: ‘Viyadük’
Kocasinan’da bir günde 27 çift mutlu yuvaların temelini attı
YEREL HABERLER Kocasinan’da bir günde 27 çift mutlu yuvaların ...
Koronavirüs karantinasını ihlal davasından 'aile' gerekçeli beraat kararı
YEREL HABERLER Koronavirüs karantinasını ihlal davasından 'aile' ...
6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis
YEREL HABERLER 6 aylık eşini çenesinden yaralayan sanığa 3 ay hapis
Başkan Akay: “Biz çiftçimizin emanetlerine ve değerlerine sahip çıkmaya devam etmek istiyoruz” Kayseri Şeker’in 68. Olağan Genel Kurulu yapıldı
YEREL HABERLER Başkan Akay: “Biz çiftçimizin emanetlerine ve ...
Camilerden ve konutlardan telefon çalan zanlı adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Camilerden ve konutlardan telefon çalan zanlı ...
Normalleşmeyle birlikte mesire alanlarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Normalleşmeyle birlikte mesire alanlarına yoğun ilgi
Başkan Palancıoğlu, İSO İkinci 500'e giren Kayserili firmaları kutladı
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu, İSO İkinci 500'e giren Kayserili ...
Kayserispor'da Alibec ve Avramovski takıma katıldı
YEREL HABERLER Kayserispor'da Alibec ve Avramovski takıma katıldı
Bilim Merkezi'nde 'Bilim Kampları' başladı
YEREL HABERLER Bilim Merkezi'nde 'Bilim Kampları' başladı
Bakanlığın Projesine Talas Belediyesi’nden Destek
YEREL HABERLER Bakanlığın Projesine Talas Belediyesi’nden Destek
Büyükşehir personelinden kan bağışı seferberliği
YEREL HABERLER Büyükşehir personelinden kan bağışı seferberliği
Sınır dışı edilmemek için sabun yutan 16 Pakistanlının tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Sınır dışı edilmemek için sabun yutan 16 ...
Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 ...
Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga
YEREL HABERLER Kooperatif genel kurulunda yumruklu kavga
Parklarıyla göz dolduran Kocasinan'da çocuklar çok mutlu
YEREL HABERLER Parklarıyla göz dolduran Kocasinan'da çocuklar çok ...
Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama
YEREL HABERLER Büyükşehirden afet ekiplerine mobil konaklama
Başkan Nursaçan: "Sporcu ithalatından ihracatına geçmeliyiz"
YEREL HABERLER Başkan Nursaçan: "Sporcu ithalatından ihracatına ...
Yerköyspor Futbol Akademisi Sağlık Kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Yerköyspor Futbol Akademisi Sağlık Kontrolünden geçti
Kadın polisler attığını vuruyor
YEREL HABERLER Kadın polisler attığını vuruyor