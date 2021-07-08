Melikgazi'de "Arabalı sinema günleri" başlıyor

Melikgazi Belediyesi, yeni normalleşme süreci ile birlikte kültür sanat etkinlikleri düzenlemeye başladı. Melikgazi Belediyesi'nin geçtiğimiz sene ilgiyle karşılanan arabalı sinema etkinliği 10 Temmuz 2020 Cumartesi günü başlıyor.

İlk sinema filminin saat 21.00'de gösterimde olacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi Belediyesi olarak pandemi sürecinde geçirilen sıkıntılı günlerimizden sonra Kayserili vatandaşlarımıza renkli ve farklı bir kültürsanat hizmeti sunuyoruz. Hafta sonu gerçekleştirilecek etkinlik sırasında vatandaşlar araçlarından inmeden sinemada en beğenilen filmlerini izleme fırsatı bulacak. Belirli sayıda otomobilin girişine izin verilecek etkinliğe katılmak isteyenlerin 0530 253 91 91 numaralı WhatsApp hattından randevu alması gerekiyor. Etkinlik günü randevu alan ve listeye alınmış kişilerin araçlarıyla arabalı sinema etkinliğinin yapıldığı alana girişine izin verilecek. Erciyes Üniversitesi Karşısında bulunan otopark alanında düzenlenecek arabalı sinemada; 'Chralie'nin Çikolata Fabrikası' ücretsiz gösterilecek. Katılmak isteyen vatandaşlarımızı bu güzel etkinliğimize bekleriz" dedi.

Her hafta cumartesi günleri yapılması planlanan “Arabalı Sinema”da sırasıyla Yıldızlarası, Dolittle, Aslan Kral, Tenet ve Başlangıç gibi filmler gösterimde olacak.

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