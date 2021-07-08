Türkiye’de ilk kez hem lise hem ustalık diploma töreni gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı çalışmaları ile Türkiye’deki Mesleki Eğitim Merkezleri öğrencilerine bu yıl ilk defa hem lise diploması hem de ustalık belgesi eş zamanlı mezuniyet töreni ile verildi. Bu kapsamda Kayseri Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi’nde de 69 öğrenci mezun olarak diploma ve belgelerini aldı.

Osman Düşüngel Mesleki Eğitim Merkezi’nde düzenlenen diploma törenine İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, eğitim merkezi yönetimi, mezun olan öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Bu mezuniyetin sıradan bir mezuniyet olmadığını söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, “Tabi bu sıradan diploma töreni değil. Ben özellikle bunu vurgulamak için bu konuşmayı yapmak istedim. Bizim mesleki eğitim merkezlerinden mezun olan öğrencilerimiz aynı zamanda lise diploması almış oluyorlar. Bu anlamda bir ilki yaşıyoruz. Bakanlığımızın çalışmaları ve onların direktifleri doğrultusunda bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. Yani şunu söylemek lazım bizim mesleki eğitim merkezlerimiz bundan sonra artık bir meslek lisesi gibi değerlendirmek lazım. Ustalık belgeleri ile birlikte lise diplomalarını almış oluyorlar. Bu yeni bir yaklaşım ve bence yıllardır olması gereken, üzerine durulması gereken bir konuydu. Bunu gerçekleştirmiş olmanın şuan ben heyecanını yaşıyorum. Bundan sonraki süreçte de mesleki eğitim merkezlerimize ilginin alakanın ve burada eğitim görmenin daha da artacağını düşünüyorum. Artması gerektiğini düşünüyorum. Yani iş başında eğitim dediğimiz süreç zaten bu alanda gerçekleştiriyoruz. Kültür derslerimiz bu alanda veriliyor. Bu anlamda ben öğrencilerimizi, kursiyerlerimizi, ustalarımızı aynı zamanda tebrik ediyorum. Hayatlarında başarılar diliyorum. Hepinize saygı, sevgi ve muhabbetler olsun diyorum” dedi.

Konuşmanın ardından Kayseri’de 1 numaralı diplomayı eğitimini birincilikle bitiren Kadim Bıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’ndan aldı. Öğrencilerin diploma töreninin ardından program fotoğraf çekimi ile son buldu.

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