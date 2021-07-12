Çim Hokeyi müsabakalarını tamamladı

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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü Çim Hokeyi Şampiyonası tamamlandı.

Erkilet Stadyumu'nda düzenlenen müsabakalarda sporcular birincilik için kıyasıya mücadele etti. 28 sporcunun katıldığı müsabakalarda final maçı aileler tarafından yoğun ilgi gördü. Kıran kırana geçen müsabakaların ardından dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş tarafından verildi.

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