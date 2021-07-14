Kayseri’de aşılama 1 milyon dozu geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Kayseri’de koronavirüs aşılama sayısı 1 milyonu geçti.

Sağlık Bakanlığı Covid19 Aşısı Bilgilendirme Platformunda paylaşılan verilere göre, bugün itibari ile Kayseri’de uygulanan 1. doz aşı sayısı 639 bin 165 ve 2. doz aşı sayısı 309 bin 61 olmak üzere toplamda 1 milyon 365 doz aşı olarak açıklandı.

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