10'dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdrellez Yolu artık daha güvenli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı, kentin kuzeyinde Erkilet Bulvarı’nın devamında Yamula Barajı’na kıyısı bulunan 10’dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdırellez Yolu, tüm çalışmalar tamamlanarak, modern, konforlu ve güvenli hale geldi. Bölge sakinlerinin, “Hayal bile edemeyeceğimiz bir yoldu” diye tanımladığı yol aynı zamanda Yamula Barajı’na kıyısı olan bölgelerin cazibesinin artmasına da neden olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yapım talimatı verdiği ve inşası sırasında defalarca yerinde denetimler yaptığı Hıdırellez Yolu’nun tamamı fedakârca ve özverili şekilde yapılan çalışmaların ardından vatandaşın hizmetine sunuldu. Maliyeti 10 milyon lirayı aşan Hıdırellez Yolu, gece aydınlatmaları da tamamlanarak rahat, konforlu ve güvenli bir yol haline geldi. Başkan Büyükkılıç, modern ve konforlu ulaşım ile şehrin kuzeyini merkeze bağlayan yola ilişkin, “Bölgemize, Erkilet’imize ve bu bölgedeki mahallelerimize, köylerimize hayırlı uğurlu olsun” temennisinde bulundu. Yolda yürütülen çalışmaları ve bölgenin zorlu yapısını bilen bölge sakinlerinin, “Hayal bile edemeyeceğimiz bir yoldu” diye nitelediği çalışmalar sonucu Yamula Barajı’na kıyısı bulunan yerleşim birimlerinin de cazibesi artmış olacak. Gerçekleştirdiği projeler ve yaptığı hamleler ile kırsal ve merkez mahalleler arasındaki farkı en aza indirmeye gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, şehrin entegrasyonunda önemli bir rol üstlenecek Hıdırellez Yolu’nun Yamula Barajı’na kıyısı bulunan yerleşim birimlerine bağlantıyı sağlayan stratejik öneme sahip bir yol olduğunu ifade etti. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden çok daha önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu nedenle yoldaki tehlikeli virajların tamamen yok edilip, vadilerin toprakla doldurulduğunu, istinat duvarlarının yapıldığını, yol altyapısını korumak için ve olası bir taşkına karşın kutu menfezlerin yerleştirildiğini ve oto korkuluk ile yolun daha da güvenli hale getirildiğini ifade etti.

Modern ve güvenli hale getirilen toplam 5 kilometre uzunluğundaki Hıdırellez Yolu aynı zamanda genişletilerek güvenlik şeridi haricinde 2 çıkış 1 iniş şeridi olarak kullanıma sunuldu, gece aydınlatma ve güvenlik önlemleri de tamamlandı. Şehrin kuzeyinde bulunan mahalleleri otoyol konforunda merkeze bağlayan Hıdırellez Yolu ile ulaşım güvenli ve konforlu bir şekilde sağlanmaya başlandı. Hıdırellez Yolu’nun ilk etabının tamamlanmasının ardından bölgede bulunan maden ocağındaki çalışmalar nedeniyle heyelan riski nedeniyle yol kullanıma kapatılmıştı. Başkan Büyükkılıç, konuya anında müdahil olarak gerekli işlemleri başlatmış ve yolu tekrardan ulaşıma açık hale getirmeye yönelik çalışmalara koyulmuştu. Bu kapsamda gecegündüz demeden, çift vardiya çalışan ekipler, 3 eskavatör ile 60 70 derecelik açıda yapılan çalışmalar sayesinde 350 bin ton toprak ve kaya taşınmış, yol eski haline dönüştürülmüş ve yol kenarına 50 adet beton blok konularak yol güvenliği sağlanmıştı. Sabahın beşinden gecenin dokuzuna kadar, gece gündüz demeden ekiplerin faaliyetleri devamında, ikinci etabı da tamamlanan Hıdırellez Yolu, modern, konforlu ve güvenli bir yol haline geldi.

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