10'dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdrellez Yolu artık daha güvenli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

10'dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdrellez Yolu artık daha güvenli

İHA

10'dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdrellez Yolu artık daha güvenli

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını tamamladığı, kentin kuzeyinde Erkilet Bulvarı’nın devamında Yamula Barajı’na kıyısı bulunan 10’dan fazla mahalleye hizmet verecek Hıdırellez Yolu, tüm çalışmalar tamamlanarak, modern, konforlu ve güvenli hale geldi. Bölge sakinlerinin, “Hayal bile edemeyeceğimiz bir yoldu” diye tanımladığı yol aynı zamanda Yamula Barajı’na kıyısı olan bölgelerin cazibesinin artmasına da neden olacak.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yapım talimatı verdiği ve inşası sırasında defalarca yerinde denetimler yaptığı Hıdırellez Yolu’nun tamamı fedakârca ve özverili şekilde yapılan çalışmaların ardından vatandaşın hizmetine sunuldu. Maliyeti 10 milyon lirayı aşan Hıdırellez Yolu, gece aydınlatmaları da tamamlanarak rahat, konforlu ve güvenli bir yol haline geldi. Başkan Büyükkılıç, modern ve konforlu ulaşım ile şehrin kuzeyini merkeze bağlayan yola ilişkin, “Bölgemize, Erkilet’imize ve bu bölgedeki mahallelerimize, köylerimize hayırlı uğurlu olsun” temennisinde bulundu. Yolda yürütülen çalışmaları ve bölgenin zorlu yapısını bilen bölge sakinlerinin, “Hayal bile edemeyeceğimiz bir yoldu” diye nitelediği çalışmalar sonucu Yamula Barajı’na kıyısı bulunan yerleşim birimlerinin de cazibesi artmış olacak. Gerçekleştirdiği projeler ve yaptığı hamleler ile kırsal ve merkez mahalleler arasındaki farkı en aza indirmeye gayret gösteren Başkan Büyükkılıç, şehrin entegrasyonunda önemli bir rol üstlenecek Hıdırellez Yolu’nun Yamula Barajı’na kıyısı bulunan yerleşim birimlerine bağlantıyı sağlayan stratejik öneme sahip bir yol olduğunu ifade etti. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin her şeyden çok daha önemli olduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu nedenle yoldaki tehlikeli virajların tamamen yok edilip, vadilerin toprakla doldurulduğunu, istinat duvarlarının yapıldığını, yol altyapısını korumak için ve olası bir taşkına karşın kutu menfezlerin yerleştirildiğini ve oto korkuluk ile yolun daha da güvenli hale getirildiğini ifade etti.
Modern ve güvenli hale getirilen toplam 5 kilometre uzunluğundaki Hıdırellez Yolu aynı zamanda genişletilerek güvenlik şeridi haricinde 2 çıkış 1 iniş şeridi olarak kullanıma sunuldu, gece aydınlatma ve güvenlik önlemleri de tamamlandı. Şehrin kuzeyinde bulunan mahalleleri otoyol konforunda merkeze bağlayan Hıdırellez Yolu ile ulaşım güvenli ve konforlu bir şekilde sağlanmaya başlandı. Hıdırellez Yolu’nun ilk etabının tamamlanmasının ardından bölgede bulunan maden ocağındaki çalışmalar nedeniyle heyelan riski nedeniyle yol kullanıma kapatılmıştı. Başkan Büyükkılıç, konuya anında müdahil olarak gerekli işlemleri başlatmış ve yolu tekrardan ulaşıma açık hale getirmeye yönelik çalışmalara koyulmuştu. Bu kapsamda gecegündüz demeden, çift vardiya çalışan ekipler, 3 eskavatör ile 60 70 derecelik açıda yapılan çalışmalar sayesinde 350 bin ton toprak ve kaya taşınmış, yol eski haline dönüştürülmüş ve yol kenarına 50 adet beton blok konularak yol güvenliği sağlanmıştı. Sabahın beşinden gecenin dokuzuna kadar, gece gündüz demeden ekiplerin faaliyetleri devamında, ikinci etabı da tamamlanan Hıdırellez Yolu, modern, konforlu ve güvenli bir yol haline geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kosova takımı Ballkani kamp için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde
YEREL HABERLER Kosova takımı Ballkani kamp için Erciyes Yüksek ...
Kocasinan Belediyesi’nden en yüksek kapasiteye sahip asfalt plenti
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesi’nden en yüksek kapasiteye sahip ...
(Özel) "Feraha çıkmak için aşı olun" Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop: "Kişi koronavirüs geçirse bile mutlaka hatırlatıcı doz öneriyoruz"
YEREL HABERLER (Özel) "Feraha çıkmak için aşı olun" Kayseri Devlet ...
Kayseri Şeker’den Bünyan’a 10 milyon 150 bin TL’lik yatırım AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Türkiye’de yaşananları Avrupa ülkeleri kaldıramaz” Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay: “Şeker Fabrikaları şeker fiyatlarında artış bekliyor”
YEREL HABERLER Kayseri Şeker’den Bünyan’a 10 milyon 150 bin TL’lik ...
Kayserili LGS birincisi Galatasaray Lisesi'ne yerleşti
YEREL HABERLER Kayserili LGS birincisi Galatasaray Lisesi'ne ...
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girerken sıkışıp ölen Mehmet, toprağa verildi
YEREL HABERLER Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girerken ...
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü
YEREL HABERLER Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 ...
Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 2. Etabı tamamlandı
YEREL HABERLER Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 2. Etabı ...
Viyadük kenarına park edilen otomobil 200 metre aşağıya yuvarlandı Viyadükten yuvarlanan araçta kimsenin olmaması facianın önüne geçti
YEREL HABERLER Viyadük kenarına park edilen otomobil 200 metre ...
Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
YEREL HABERLER Erciyes'teki çadır kampta yoğunluk
Arkadaşının evine havalandırmadan girmek isterken sıkıştığı yerde öldü
YEREL HABERLER Arkadaşının evine havalandırmadan girmek isterken ...
(ÖZEL) Çaldığı araç ile hırsızlık yapan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER (ÖZEL) Çaldığı araç ile hırsızlık yapan şahıs ...
(ÖZEL) Avukat Emir Akpınar: "İşveren işçinin yaşama hakkını gözetmek zorunda" “İş kazalarında kan bağı gözetmeksizin işçinin destek olduğu bireyler de tazminat hakkı talep edebilir”
YEREL HABERLER (ÖZEL) Avukat Emir Akpınar: "İşveren işçinin yaşama ...
Melikgazi'de altyapı kurumları ile ortak çalışma planlaması
YEREL HABERLER Melikgazi'de altyapı kurumları ile ortak çalışma ...
Başkan Büyükkılıç’tan bir proje daha: “Hospice”
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan bir proje daha: “Hospice”
Melikgazi’nin kavşakları yeşillendi
YEREL HABERLER Melikgazi’nin kavşakları yeşillendi
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek istedi, sıkıştığı yerde öldü
YEREL HABERLER Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek ...
Kayseri’de sürüye dalan otomobilin sürücüsü yaralandı, 13 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Kayseri’de sürüye dalan otomobilin sürücüsü ...
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 7 yaralı
YEREL HABERLER Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kaza kamerada: 7 ...
Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı
YEREL HABERLER Kayserispor yönetimi görev dağılımı yaptı
Tomarza'da hasat zamanı başladı
YEREL HABERLER Tomarza'da hasat zamanı başladı
Kayserispor’un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor
YEREL HABERLER Kayserispor’un yeni sezon formaları görücüye çıkıyor
Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı tamamlandı
YEREL HABERLER Velo Erciyes Minikler Bisiklet Yarışının 1. etabı ...
Cabbar’dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" mesajı
YEREL HABERLER Cabbar’dan "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" ...