Kayseri'de tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de jandarmanın durdurduğu otomobilde, Roma ve Bizans dönemine ait 851 sikke ile 12 obje ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kocasinan ilçesinde yaşayan Y.B´nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Ekipler yol kontrolünde Y.B´nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait 851 adet sikke ile 12 adet obje ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.B., İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-08-10 11:30:01
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