Yasa dışı avlanan 2 kişiye, 66 bin 500 lira ceza

KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´nin Pınarbaşı ilçesinde yasa dışı avlanan Suriye uyruklu 2 kişiye, 66 bin 500 TL para cezası uygulandı.
Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı avlanan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kazancık Mahallesi´nde çalışma yapan ekipler, yasa dışı avlanan Suriye uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Jandarmanın ihbarı üzerine bölgeye Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, şüphelilerin otomobilinde 10 canlı güvercin, 3 canlı şahin, 3 şahin başlığı, 30 güvercin tuzağı ve 1 ip örgü tuzağı ele geçirdi. Güvercin ve şahinler yapılan sağlık kontrollerinden ardından doğaya bırakılırken, 2 şüpheliye 66 bin 500 TL para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA
2021-08-10 15:29:45
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