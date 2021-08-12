Prof. Dr. Soylak: “ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü olarak Türkiye’de ilk 10 içerisindeyiz”

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, “ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü olarak Türkiye’de ilk 10 içerisindeyiz” dedi.



ERÜ Tanıtım Günleri kapsamında yapılan 'Aday Öğrenciler Akademisyenlerle Buluşuyor' söyleşisinin 4.'sü yapıldı. Etkinlikte, ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, öğrencilerle buluşarak, sorularını yanıtladı.

ERÜ Fen Fakültesi içerisinde bulunan 5 bölümün alanındaki diğer üniversiteler ile yarışacak durumda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Soylak, “Üniversitemiz Türkiye’de Araştırma Üniversiteleri arasında ilk 11’in içerisinde ve bu durum bize her gittiğimiz yerde bir ayrıcalık sağlıyor. Bizleri araştırdıklarında ve incelediklerinde gördüler ki gerçekten bu günün şartlarında çok iyi bir araştırma altyapısına, çok iyi bir hoca altyapısına ve asistan altyapısına sahibiz. Gerçekten belirtmek lazım ki biz bu ilk 11’in içerisinde boşuna yokuz ve inşallah bu da devam edecek diye düşünüyorum. Bu noktada genel olarak Erciyes Üniversitesine baktığımız zaman, Tıp Fakültesi başta olmak üzere, Mühendislik Fakültesi gibi her bir fakülte gerçekten kendi alanlarında Türkiye’nin ilk 11 üniversitesi arasında en azından ilk 20 fakülte içerisindeler. Bu da Erciyes Üniversiteli olmak adına gurur verici bir durum benim için. Temel Bilimler yüzyıllardır böyleydi ama günümüzde önemi çok daha anlaşıldı. Artık kimya, fizik, matematik olmadan Tıp yapılmıyor. Ya da mühendislik ile biz ortak multidisipliner çalışmazsak eksikler meydana geliyor. Baktığımız zaman temel bilimler Fen Fakülteleri anlamında özelde kimyadan konuşacak olursak, kimya kesinlikle Türkiye’nin kesinlikle ilk 10 bölümünden bir tanesidir. Fizik, kimya, matematik, astronomi ve biyoloji olarak 5 bölümümüz var ve gerçekten alanlarında diğer bilim dalları ile yarışacak durumda. Akademik hayatta bulunmak gibi hayaliniz varsa ve bunları da adım adım düşünüyorsanız, Erciyes Üniversitesi bulunmaz bir kapı” dedi.

Daha sonra bir öğrenciden gelen “Erciyes Üniversitesi diğer üniversiteler arasında Temel Bilimler olarak nasıl bir konumda?” sorusunu yanıtlayan Mustafa Soylak, ”Temel bilimler, mühendislik ve tıp araştırma üniversitesi olmamızda en önemli katkıları sağlayan fakültelerdir. Temel bilimler özelinde konuşacak olursam, gerçekten temel bilimler arasında çalışan 5 bölümümüzde çok değerli hocalarımız var. Bunların yetiştirdikleri öğrenciler var ve bunların da bizim ilk 11 üniversite arasında yer almamızda önemli katkıları var. Bu 5 bölümümüzün neredeyse tamamı da Türkiye’deki ilk 10 bölüm arasında yer alıyor. Kimya özelinde konuşursak, bazı dallarda kesinlikle ilk 5 içerisindeyiz. Bizim analitik kimya anabilim dalı özelinde söylersem. Doktora süreci gibi süreçlerde öğrenci aşamasından, araştırmalara yönelik çalışmaları destekleme anlamında TÜBİTAK bize çok önemli katkılar sunuyor. Yöneticilerimiz gelen bu ekstra katkılardan memnun ve bizler de katkıları Erciyes Üniversitesi’ne getirebilmek için savaşıyoruz ve bu yönde de TÜBİTAK’tan bütçe alan Türkiye’de ilk 10 üniversite içerisindeyiz. Bu desteklerle biz araştırmalarımızı sürdürüyoruz. TÜBİTAK olmazsa bu iş de olmaz diyebilirim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.