KAYMEK’ten akıl oyunları turnuvası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KAYMEK’ten akıl oyunları turnuvası

İHA

KAYMEK’ten akıl oyunları turnuvası

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş.’nin (KAYMEK) 814 yaş grubu öğrencilere yönelik düzenlediği Akıl Oyunları Turnuvası’na 400 öğrenci katıldı.
Birbirinden önemli ve anlamlı projeler ile dikkatleri üzerine çeken Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAYMEK Gençlik Merkezleri, yine çocuklara yönelik özel bir çalışmaya daha imza attı.
KAYMEK, Yaz Okulu’nda, akıl yürütme, stratejik düşünme, hızlı ve doğru kararlar alıp uygulayabilme becerilerini geliştirmeye yönelik 814 yaş grubunda bulunan öğrencilere Akıl Oyunları Turnuvası düzenledi. 400 öğrencinin katıldığı Mangala ve Abalone oyunlarında düzenlenen ön eleme sonucu turnuvaya Mangala oyunundan 8, Abalone oyunundan 8 olmak üzere toplam 16 öğrenci finale kaldı.
Akıl Oyunları Turnuvası’nın final karşılaşmaları KAYMEK TOKİ Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Akıl Oyunları Turnuvası final ve ödül törenine, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ile öğrenci ve veliler katıldı.
Turnuvanın iki dalda ve iki farklı kategorideki final karşılaşmaları çok çekişmeli geçerken, Mangala oyununda birinciliği İncinur Kezik ve Kerem Kır, ikinciliği Hümeyra Begüm Temizyürek ve Ahmet Haşim Bahadır, üçüncülüğü Yaren Altunbaş ve Muhammed Berat Sezer paylaştı. Abalone oyununda ise birinciliği Melisa Zengin ve Muammer Çabuk, ikinciliği Şifanur Mandal ve Ahmethan Günden, üçüncülüğü Elif Yıldız ve Ömer Karaca kazandı.
Karşılaşma sonucu dereceye giren öğrencilerden birincilere ve ikincilere akıllı saat, üçüncülere ise akıl oyunları hediye edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ve Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda çocuklara ve gençlere yönelik KAYMEK hizmetlerinin artarak devam ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şüpheli araçtan yürüyerek kaçmaya çalışan 3 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Şüpheli araçtan yürüyerek kaçmaya çalışan 3 şahıs ...
‘Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin temeli atılıyor
YEREL HABERLER ‘Kanser Hastalarına Tedavi Sonrası Bakım Merkezi’nin ...
Kocasinan’dan yüzde 20 peşin, 10 ay taksitli yatırım fırsatı
YEREL HABERLER Kocasinan’dan yüzde 20 peşin, 10 ay taksitli yatırım ...
İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da değişti Esnaf Mehmet Çelik: “Müşteri ve işçi sıkıntısı çektiğim için nakliye araçlarımı satarak, sepet ve çömlek işine yöneldim”
YEREL HABERLER İş sıkıntısı çektiği sektörü değiştirince hayatı da ...
10 yıl hapisle aranan hükümlüyü temizlik görevlisi kıyafetli polis yakaladı 
YEREL HABERLER 10 yıl hapisle aranan hükümlüyü temizlik görevlisi ...
Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan’a teşekkür
YEREL HABERLER Manda yetiştiricilerinden Başkan Özdoğan’a teşekkür
40 yaşından sonra öğrendiği sanatı aşkla yapıyor Ebru ustası Ahmet Kurt: “5 sene gece gündüz çalışarak ebru sanatını öğrendim”
YEREL HABERLER 40 yaşından sonra öğrendiği sanatı aşkla yapıyor Ebru ...
Talas’ta yağışlardan önce mazgal temizliği
YEREL HABERLER Talas’ta yağışlardan önce mazgal temizliği
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye Temsilciliğinden Başkan Palancıoğlu’na ziyaret
YEREL HABERLER Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü Türkiye ...
Vergi borçları yapılandırmada son gün 31 Ağustos
YEREL HABERLER Vergi borçları yapılandırmada son gün 31 Ağustos
Kayserispor, Thiam’ı transfer etti
YEREL HABERLER Kayserispor, Thiam’ı transfer etti
Mame Thiam, Kayserispor'da
YEREL HABERLER Mame Thiam, Kayserispor'da
Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun kent kazandırılmak isteniyor (2)
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: Hacı Bektaş Veli'nin felsefesine uygun ...
İsmail Tamer: “Kayseri’de hastanelerin yoğun bakımlarında hiçbir problem yok” AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer: “Vaka sayılarında istemediğimiz bir artış var”
YEREL HABERLER İsmail Tamer: “Kayseri’de hastanelerin yoğun ...
Elektrikli süpürgeden yılan çıktı
YEREL HABERLER Elektrikli süpürgeden yılan çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li İlhan'a taziye ziyareti
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu'ndan CHP'li İlhan'a taziye ziyareti
Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi 1 yaşındaki Ayşe, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
YEREL HABERLER Kayseri'deki feci kazada ölü sayısı 5'e yükseldi 1 ...
Yangında balkonda mahsur kalan yavru köpeğini kurtardıktan sonra kucağından indirmedi Kayseri'de bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
YEREL HABERLER Yangında balkonda mahsur kalan yavru köpeğini ...
7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği Paleontoloji Müzesi'nin temeli atıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Başkan Büyükkılıç: "Örenşehir olarak bilenen bölgede yeni mozaikler keşfettik"
YEREL HABERLER 7,5 milyon yıllık fosillerin sergileneceği ...
Başkan Özdoğan: "Amacımız çocuklarımızı Kuran ışığında yetiştirebilmek"
YEREL HABERLER Başkan Özdoğan: "Amacımız çocuklarımızı Kuran ...
6 Eylül'den itibaren aşı olmayanlar toplu faaliyetlere PCR testi ile girebilecek
YEREL HABERLER 6 Eylül'den itibaren aşı olmayanlar toplu ...
Kayseri AFAD'dan Kastamonu'ya destek
YEREL HABERLER Kayseri AFAD'dan Kastamonu'ya destek
Hayvanseverlerden Patiyol’a özel teşekkür
YEREL HABERLER Hayvanseverlerden Patiyol’a özel teşekkür
Uzmanından ikinci el araç alacaklara uyarı Galerici Ahmet Yurtlu: “Bu süreçte para da değil de araçta kalmak çok daha mantıklı”
YEREL HABERLER Uzmanından ikinci el araç alacaklara uyarı Galerici ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.