Kayseri'de narkotik ekipleri operasyonlara devam ediyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalar neticesinde yorgan altında, mutfak dolabında ve kömürlükte uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Develi ilçesinde ikamet eden yabancı uyruklu şahısların evlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramada satışa hazır fişekler halinde ve ayrı poşetlerde toplam 241 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu paketlemek için rulo folyo ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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