Kayseri'de 'Kabardinka' coşkusu

İklim krizi: Hangi çevre felaketlerinde çözüme çok yaklaşıldı?

"Neden star olamadığını bu gece anladık!"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

25 sene sonra tam kadro olarak Kayseri'de sahne alan dans topluluğu Kabardinka, Kayserililere unutulmaz bir gece yaşattı.

Kuzey Kafkasya’nın en eski dans topluluğu Kabardinka, Kayseri'de sahne aldı. Kadir Has Spor Salonu'nda sahneye çıkan topluluk, birbirinden güzel Kafkas dansları ile izleyicileri coşturdu. Onlarca kişinin takip ettiği etkinlikte, ağzıyla Kafkas kaması atan solist, izleyenlerden tam not aldı.

Etkinliğe, Talas Kaymakam Yaşar Dönmez, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Nurşah Özyürek katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.