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Hacze giden avukata darp Haciz işleminde darp edilen avukat için barodan kınama Kayseri Baro Başkanı Ali Köse: “Bu saldırı sadece avukata değil yargı kurumuna da saldırıdır”

İHA

Hacze giden avukata darp Haciz işleminde darp edilen avukat için barodan kınama Kayseri Baro Başkanı Ali Köse: “Bu saldırı sadece avukata değil yargı kurumuna da saldırıdır”

Kayseri’de haciz işlemine giden Avukat Ozan Can Çimen’in borçlu tarafından darp edilmesi ile ilgili Kayseri Barosu tarafından basın açıklaması düzenlendi. Kayseri Baro Başkanı Ali Köse yaptığı açıklamasında, “Bu saldırı sadece avukata değil yargı kurumuna da saldırıdır” dedi.
Kayseri Barosu Konferans Salonu’nda yapılan basın açıklamasına Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, baro yönetimi, darp edilen Avukat Ozan Can Çimen ve baro avukatları katıldı.
Zor günlerde sığınılan avukatlara uygulanan darbın ilkellik olduğunu söyleyen Ali Köse, “06.12.2021 günü meslektaşımız Avukat Ozan Can Çimen, müvekkilinin alacağını tahsili amacıyla gittiği haciz mahallinde borçlu tarafından saldırıya uğramış ve yaralanmıştır. Meslektaşımıza saldıran şahıs, bira yandan küfür ve tehditler savurmuş, bir yandan da saldırıyı engellemek isteyen eşini yerlerde sürüklemiştir. Anlaşılacağı üzere olay, her yönüyle vahim bir olaydır. Öncelikle bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralanan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. Zor günlerde sığınılacak liman görevini üstlenmiş olan avukatlara yönelik saldırıyı ilkellikten başka bir şeyle izah edemeyiz. Borçlarını ödememe gerekçesi ile haciz işlemlerine muhatap olmuş bir kişinin, alacağı tahsili, başka bir ifade ile hakkın elde edilmesi gibi kutsal bir görevi ifa eden avukata yönelik saldırısı, sadece avukatın şahsına değil hakka, adalete, kurucu unsuru olduğumuz yargı kurumuna da yönelik bir saldırıdır” dedi.
Köse saldırının hesabının mahkemede sorulacağını söyleyerek, “Avukatlar, hukuki bir ihtilafın ya da davanın tarafı değillerdir. Taraflar arasındaki husumetin tarafı hiç değillerdir. Avukata saldıranlar belli ki hak, adalet, savunma kavramlarından tamamen yoksun, cehaletin her yönüyle kendisini kuşattığı aciz insanlardır. Mesleğimizin kutsallığını ve önemini anlamayan bu kişilere, zorda kaldıklarında hemen avukatın yardımına koşmamalarını tavsiye ediyoruz. Bilinmelidir ki avukata saldırı, ne avukatı ne de savunmayı caydıracaktır. Yemin ile başladığımız bu mesleğe, kararlılıkla devam edeceğiz. Böyle saldırılarla avukatı görevinden vazgeçirmeyi amaçlıyor iseniz, biliniz ki karşınızda güçlü ve tek vücut olmuş bir baro bulacaksınız. Meslektaşımıza, savunma makamına, yargıya yapılan bu saldırının hesabı mahkeme önünde muhakkak görülecektir. Meslektaşımızın saldırıya uğradığı haberi alınır alınmaz hastane, polis merkezi ve savcılık aşamalarında her daim yanında bulunulmuş, tüm adli aşamalar baromuz tarafından takip edilmiştir. Meslektaşımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, davanın takipçisi olacağımızı, meslektaşımızın sonuna kadar yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.
Olay
İddiaya göre haciz işlemi için borçlunun evine giden Kayseri Baro Avukatı Ozan Can Çimen, borçlu şahıs tarafından darp edilerek, yüzüne aldığı darbe sonucu yaralandı. Kendisine engel olmak isteyen eşini de yerde sürükleyen ve asansöre binmek isteyen avukata engel olmak için ayağı ile asansörün kapısının kapanmasını engelleyen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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