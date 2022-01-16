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'Jack' ve 'Athena', uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor

DHA

'Jack' ve 'Athena', uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli narkotik köpekleri 'Jack' ve 'Athena', zorlu eğitimlerinin ardından çıktıkları operasyonlarda hassas burunları ile uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmıyor. Athena'nın eğitmeni polis memuru A.D. "Athena yıl içinde birçok operasyona katıldı ve 80 kilo uyuşturucuyu tespit etti" dedi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nün narkotik köpekleri 'Jack' ve 'Athena', Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı. Daha sonra Kayseri'ye getirilen Athena ve Jack, 1,5 yıldır kentte hassas burunları ile uyuşturucu ticaretine engel oluyor. Otomobil ve evlerde saklanan uyuşturucuların kısa sürede bulunmasını sağlayan köpekler, polis ekiplerinin de işini kolaylaştırıyor.
'FİZYOLOJİK VE PSİKOLOJİK KONTROLLERİNİ YAPIYORUZ'
Narkotik köpeği Athena'nın eğitmeni polis memuru A.D. "Köpeğimiz Athena 2,5 yaşındadır. Yaklaşık 1,5 senedir görev yapmaktadır. Bu süre zarfında birçok operasyona katıldı. Yaklaşık 80 kilo uyuşturucu madde yakaladı. Sabah göreve geldiğimizde köpeklerin fizyolojik ve psikolojik kontrollerini yapıyoruz. Elle ve gözle fizyolojik durumlarını, yaptığımız oyunlarla psikolojik durumlarını kontrol ederiz. Varsa eksiği yaptığımız antrenmanlarla bunu gideririz. Görev köpekleri 'zula' tabir edilen ve doğal boşluklara saklanan uyuşturucuyu bulmakla mükelleftir. Bunun yanında çok geniş ve çok eşyanın bulunduğu alanlarda arama yaparak uyuşturucu maddeyi en kısa zamanda ulaşmaya çalışır" diye konuştu.
'4 AY SÜREN KURSA GİRİRLER'
Narkotik köpeklerinin testten geçirildiğini kaydeden A.D. "Görev köpekleri yavruluktan itibaren 1 sene içerisinde her 3 ayda bir teste girer. Bu testlerde başarılı olan köpekler, Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde yaklaşık 4 ay süren kursa girer. Bu kursun sonunda yapılan sınavda başarılı olan köpekler, görev köpeği olmaya hak kazanır. Görev köpeklerinin emekliliği iki şekilde yapılır. Bunların birisi sağlık problemi diğeri ise koku hassasiyetinin azalması durumunda olur. Eğer bu durum varsa idareci köpek hakkında rapor hazırlanır ve sonrasında emekli edilir. Emekliye ayrılan köpek, idarecisine verilir. Bu köpeğe idarecisi dilerse ömür boyu bakar, isterse bakabileceğine inandığı 3'üncü kişilere hibe edebilir" ifadelerini kullandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2022-01-16 12:54:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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