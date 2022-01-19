Kayserispor'da 7 eksik var

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da, 7 futbolcu Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 22.haftasında Başakşehir ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor'da 7 futbolcu görev alamayacak. Sakatlığı bulunan Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios, Emre Demir, Gustavo Campanharo, Andrea Bertoalcci, korona virüs salgınından ötürü karantinada bulunan Lionel Carole ve ülkesinin milli takımın bulunan Mame Baba Thiam maç kadrosunda yer alamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.