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ERÜ İİBF, Türkiye’deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı

İHA

ERÜ İİBF, Türkiye’deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Ideas REPEC (St Louis of Federal Reserve Bank) tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’deki 235 kurum arasından 11. sırada yer aldı.
ERÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim üyelerinin Ekonomi, İşletme, Maliye, Enerji ve Çevre alanlarındaki çalışmaları ile literatür taraması yapan uluslararası Ideas RePEc (St Louis of Federal Reserve Bank) tarafından Türkiye’deki 235 kurum arasından 11.sırada yer alma başarısını gösterdi.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Erciyes Üniversitesi’nin başarı çıtasının her geçen gün artarak devam ettiğine dikkat çekti. Rektör Çalış, 2021 parametrelerine göre açıklanan derecelendirmeye göre Türkiye’de 11. Sırada yer alma başarısı gösteren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerini de tebrik ederek, başarılar diledi.

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