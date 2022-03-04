

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Bir takım hayalleri kurmak için sağlam temeller üzerinde durmak gerekiyor. Kırılgan, fırtınalı ve rüzgarlı hallerde yıkıldığınızda yine aynı şeyleri yaşarsınız. O nedenle bu konuda bütünleşme şart, birliktelik şart" dedi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 28'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Hafta içi Beşiktaş ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçına ilk 11'de çıkan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular pas ve kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan Majid Hosseini, Mame Thiam ve Emrah Başsan antrenmana katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Alanyaspor maçına odaklandık. Pazartesi gününe kadar takımı iyi hazırlayıp o maça takımı hem zihinsel hem de fiziksel anlamda yüzde 100 çıkartmamız gerekiyor. Thiam ve Majid Hosseini'nin durumu ciddi. Emrah'ın da sakatlığı var. Taraftarımız, Trabzonspor deplasmanından sonra bizi havaalanında karşıladı. Coşku ve motivasyon için teşekkür ediyoruz. O Beşiktaş maçına da yansıdı. Hem taraftar hem şehir hem de şehrin önde gelenleri takıma sahip çıkmalı. Çünkü gelişmekte olan bir takım var. Bu gelişmeyi sadece sportif anlamda değil ekonomik anlamda da orantılı bir şekilde devam ettirmek gerekiyor. Hem de artık şehrin hemşehrisi oldum. Dördüncü kez buradayım. Bir takım hayalleri kurmak için sağlam temeller üzerinde durmak gerekiyor. Kırılgan, fırtınalı ve rüzgarlı hallerde yıkıldığınızda yine aynı şeyleri yaşarsınız. O nedenle bu konuda bütünleşme şart, birliktelik şart" diye konuştu.

CENK GÖNEN: İÇ SAHADAKİ GÜZEL GİDİŞİ 3 PUAN ALARAK DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ

Kayserispor'un tecrübeli kalecisi Cenk Gönen ise Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde oynanan Beşiktaş karşılaşmasıyla ilgili olarak, "Benim için güzel bir geceydi. Takım arkadaşlarımızla iyi bir mücadele örneği sergiledik. Hocamızın bizden istediği şeyleri yaptık. Beşiktaş güçlü bir rakipti. Onları orda elemek bizim için motivasyon kaynağı oldu. Bu durum bizi hem kupada yolumuza devam ederken hem de ligdeki performansımız açısından olumlu yönde etkileyecektir. İnşallah iç sahada yenilmeme geleneğimizi sürdürmek istiyoruz. Alanyaspor da ligin pozitif futbol oynayan takımlarından bir tanesi. Kendi saha ve seyircimiz önünde seyircilere güzel bir futbol izlettirip iç sahadaki güzel gidişi 3 puan alarak devam ettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

LİONEL CAROLE: BUNU RÖVANŞ OLARAK GÖRÜYORUZ, KAZANMAK İSTİYORUZ

Sarı kırmızılı takımın futbolcusu Lionel Carole da, "Sezonun ilk yarısında bizi mağlup etmişlerdi. Bizim için çok önemli bir maç. Kendi sahamızda oynayacağız ve bunu rövanş olarak görüyoruz, kazanmak istiyoruz. Ligdeki sıralamamız için de çok önemli bir maç. Aynı zamanda taraftarımıza armağan etmemiz için de çok önemli bir maç. Taraftarımıza ihtiyacımız var. Onları yanımızda görerek takımın içinde bulunduğu dinamizmi sahaya yansıtıp galip gelmek istiyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Hikmet Karaman'ın konuşması

Cenk Gönen'in konuşması

Lionel Carole'nin konuşması

-Antrenman görüntüsü

Genel detay

DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-03-04 18:36:02



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