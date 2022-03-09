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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bünyan'da depo ve stoklar incelendi

İHA

Bünyan'da depo ve stoklar incelendi

Bünyan protokolü, zincir marketlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyatlardaki etiket ve kasa uyumu, fahiş fiyat ve gramaj kontrolleri yaparak depo ve stoklarda incelemede bulundu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ilçede bulunan zincir marketlerde ayçiçek yağı başta olmak üzere tüm ürünlerde fiyatlardaki etiket ve kasa uyumu, fahiş fiyat ve gramaj kontrolleri yaparak depo ve stoklarda incelemede bulundu.
Gerçekleştirilen detaylı denetim sonrası açıklama yapan Başkan Altun, "İçerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte denetimlerimizi sıklaştırarak ivedilikle incelemeler yapıyoruz. Denetimlerimizi sürdürerek yağ stokçuluğuna, haksız kazanca, fahiş fiyatlara ve halkımızın mağduriyet yaşamasına izin vermeyeceğiz. Yaptığım denetimlerde herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Zincir marketlere ve esnaflarımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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