Gustavo'nun cezası bitti, Carole cezalı

O anlar kameraya yansıdı! Rus askeri şoke etti!

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kayserispor'da Gustavo Campanharo'nun cezası sona ererken, bu kez de Lionel Carole cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Karagümrük ile karşılaşacak Kayserispor'da Brezilyalı futbolcu Gustavo Campanharo'nun sarı kart cezası sona ererken Lionel Carole cezalı duruma düştü. Bu sezon forma giydiği Göztepe, Beşiktaş, Giresunspor ve son oynanan Konyaspor maçlarında sarı kart gören Lionel Carole cezalı duruma düştü. Carole, Cuma günü deplasmanda oynanacak Karagümrük maçında takımındaki yerini alamayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.