Adliye önündeki cinayete 24 yıl

Kayseri’de aralarında husumet bulunan Erciyesspor eski yöneticisi Ahmet Demir'i adliye önünde tabancayla öldüren sanığa 24 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Aynı davada azmettirmekle yargılanan sanığın avukat oğlu ise beraat etti.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet A. Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, tutuksuz sanıklar Ö.A., H.D. ve A.T. mahkeme salonunda hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar H.D. ile T.H. duruşmada yer almadı. Ayrıca taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Cumhuriyet Savcısı daha önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanık Mehmet A.’nın ‘tasarlayarak adam öldürme’, avukat oğlu Ö. A.’nın ‘tasarlayarak adam öldürmeye azmettirme’ diğer sanıklar H.D., A.T. ve T.H.’nin de ‘suça iştirak’ ve ‘tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme’ suçlarından, öldürülen Ahmet Demir’in eşi H.D. hakkında ise ‘suça iştirak’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Mehmet A. olayla oğlunun hiçbir ilişkisi olmadığını söyleyerek, “Bu olayın benim oğlumla hiçbir alakası yok. Benim eski eşimin Ahmet Demir’in yanına giderek, bana ağır küfürler etmesinden dolayı bu olay oldu. Bu olaydan kimsenin haberi yok. Olaydan sadece sanık olarak yargılanan H.D.’nin haberi var. Oğlumun haberi olsa beni engellerdi. Ben kesinlikle tasarlayarak öldürmedim. Ayaklarından vurdum. O sırada Ahmet Demir üstüme atlayınca silah arada kaldı ve iradem dışında ateş aldı. Ben tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi. Babasını azmettirmekle yargılanan Ö.A. ise, “Suçsuz günahsız yere 18 ay hapis yattım. Beraatımı talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti tutuklu sanık Mehmet A. hakkında ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan 24 yıl 6 ay hapis cezası verirken, sanık Ö.A. ve H.D. beraat etti. Heyet diğer sanıklar H.D., A.T. ve T.H.’nin de ‘suça iştirak’ ve ‘tasarlayarak adam öldürmeye yardım etme’ suçlarından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.



Olayın geçmişi

Dün öğle saatlerinde Kayseri Adalet Sarayı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandığı davada duruşmaya gelen Erciyesspor'un eski mali sorumlusu Ahmet Demir, aralarında husumet bulunan Mehmet A. ile adliye önünde karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet A., yanındaki silahla Ahmet Demir'e ateş etti. Ağır yaralanan Ahmet Demir, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet A. da polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mehmet A., sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

